¿Son una moda las mascotas? Por cada adopción se registran casi ocho abandonos

Cuando estalló la pandemia, a mediados de 2020, las medidas del confinamiento ayudaron a incrementar la adopción de perros, según un informe de la Fundación Affinity, ya que la tenencia de mascotas sí permitía salir de casa para poder pasearlas. Pero estas adopciones convulsivas derivaron durante los años siguientes en una caída y al mismo tiempo en el abandono de los animales que antaño habían servido de apoyo.

Esa renuncia a canes adultos y también de camadas de cachorros no es ajena a las comarcas. En lo que va de año, el Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) de la Diputación registra en su perrera de Meis la entrada de 150 mascotas, que supone multiplicar casi por 8 el número de animales entregados en adopción, 20, en el mismo periodo.

Y el volumen de población tiene mucho que ver con las cifras de cada municipio en el abandono de perros. Tanto A Estrada, como Lalín y Silleda, los tres concellos de mayor tamaño, superan la treintena de canes que acaban en el CAAN. De A Estrada se recogieron 38 animales abandonados, así como otros 33 del municipio lalinense y 32 de Silleda. Así las cosas, solo entre los tres concellos más grandes ya se abandonan 6 de cada 10 canes en la zona.

La cifra ya es más modesta en Vila de Cruces, con 21 canes dejados a su suerte por sus propietarios desde enero hasta mediados del presente mes. En el concello de Forcarei, aparecieron 13 animales sin dueño, mientras que en el de Cerdedo-Cotobade se retiraron 6, de Agolada proceden 5, de Rodeiro uno y de Dozón también uno.

Como decíamos, en estos casi ocho meses las entregas a residentes en las comarcas de animales que buscan un nuevo dueño son bastante más modestas, con solo 20 casos. Ninguno de ellos corresponde a los municipios de Agolada, Dozón, Rodeiro ni Silleda. De esa veintena de perros que han conseguido un nuevo hogar, hay 7 que residen ahora en tierras estradenses, 5 que lo hacen en Cerdedo-Cotobade, 3 en Lalín y otros 3 en Silleda, de modo que cierra la lista Forcarei, con dos adopciones.

El CAAN tiene en marcha una campaña de adopción de mascotas frente a la compra, ya que además de mejorar la calidad de vida de un perro o gato abandonado, se reducen esos costes de adquisición así como los de mantenimiento de refugios y de protectoras.

Los animales que se entregan en adopción van desparasitados, vacunados, con microchip y esterilizados. El programa provincial de la Diputación insiste en la idoneidad de optar por la esterilización a la hora de controlar la reproducción de canes y gatos. Según sus cálculos, de no optar por ninguna medida de control, una perra en cinco años podría tener más de 5.000 descendientes, entre sus propios partos y los de sus hijas. Una camada suele tener, de media, entre 3 y 9 cachorros, y a veces la dificultad para buscarles un hogar provoca que sean entregados a protectoras o que terminen directamente en la calle.

Más de medio centenar de concellos adheridos

Este control reproductivo ya se aplica a las colonias felinas por parte del CAAN desde abril de 2024 y está abierto a municipios de menos de 20.000 habitantes. Por el momento, en esta campaña de castración quirúrgica solo participa uno de los municipios de la zona, Silleda. En Trasdeza el año pasado se esterilizaron 38 felinos, y en el presente ejercicio, entre enero y agosto son ya 10. Meses atrás se anunció que A Estrada también entraría a formar parte de este programa de reducción del volumen de las colonias de gatos.

Silleda, a mediados del año pasado, puso en marcha su Plan de Xestiónde Colonias Felinas, con la intención de esterilizar al menos el 75% de los animales. Tras capturas, se desapasiona, se vacunan u se castran. Antes de devolverlos a su lugar de origen se identifican. Una vez de nuevo en su ubicación, estos gatos son alimentados y vigilados por vecinos y vecinas , así como por colectivos, que deseen colaborar en el proyecto.Lalín, desde hace años pero mediante una iniciativa privada, cuenta con un plan de atención a colonias callejeras. Iniciativas como la de Bigotes Lalín, por ejemplo, ponen en marcha iniciativas de colaboración económica mediante bizum para costear el tratamiento veterinario de gatos que son abandonados así como campañas de adopción de felinos que ya no tienen dueño.