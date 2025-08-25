«A Praíña está al límite de sus instalaciones»

La playa de A Praíña, en la parroquia estradense de Couso, se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes en la zona a la hora de escapar de las altas temperaturas. Cada año son más las personas que visitan sus cuidadas instalaciones, especialmente los que acuden desde el entorno de Santiago de Compostela. «Cada semana viene miles de personas», afirma el encargado de esta playa, el vecino de Pontevea Pedro Castañeda, de la asociación Entre as Pontes. El boca a boca, el buen tiempo de este verano, su oferta de chiringuito y su apuesta por la zona de autocaravanas justifican, entre otras cosas, el éxito de este espacio a orillas del río Ulla.

A Praíña ha crecido y lo ha hecho tan rápido que cada año se enfrenta a nuevos retos. Castañeda reconoce que esta temporada de verano las instalaciones de la playa fluvial se han puesto al límite por la gran cantidad de gente que han llegado a reunir. «Desde mayo, cuando empezó a mejorar el tiempo, ya empezamos a tener mucha gente. Los domingos y festivos esto es una animalada. La playa está totalmente llena. Los sábados no hay tanta pero sí los lunes, que se han convertido en una extensión del fin de semana. Notamos que viene mucha gente que trabaja en la hostelería. Es un día que cierran muchos negocios, así que también suele haber gente», nos explica.

Castañeda justifica el éxito y el tirón que está teniendo la playa de A Praíña por sus buenas instalaciones y por su ubicación. «Estamos funcionando muy bien y eso ayuda a que venga gente de todas partes de Europa», afirma. Esta internacionalización se explica por la cercana presencia de la capital de Galicia y también por ser el único lugar que ofrece un área para autocaravanas y campers en la zona.

Castañeda apostó por este tipo de turismo hace unos años, creando para estos vehículos una zona especial en la playa fluvial donde disponen de un lugar para realizar el vaciado de aguas y también para recargar. Duermen además a la sobra y en unas instalaciones cerradas al lado de la playa y de la zona de esparcimiento. Esto hace que cada día cuenten con autocaravanas en sus instalaciones. El responsable de Entre as Pontes se marca para el próximo invierno el objetivo de cumplir con una de las demandas que más le transmiten estos usuarios y es que habilite un baño y una ducha reservadas para las autocaravanas.

Al margen de este espacio para vehíclos cama, A Praíña cuenta con todo lo necesario para una agradable jornada de verano. Tienen aparcamiento, chiringuito, mesas, unas cuidadas instalaciones, baños y duchas. «Ahora tenemos también un baño adaptado y somos autosuficientes, ya que instalamos placas solares. Tenemos además cinco baños más el adaptado, aunque seguramente para el año tendremos que hacer otros dos más, porque los días que hay más gente se quedan un poco cortos», explicó. «Las instalaciones siempre hay que cuidarlas y ampliarlas todo lo podemos. Hay que saber gestionar el éxito que estamos teniendo y no quedarnos parados».

Problemas con la basura

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la playa fluvial de A Praíña no es nuevo. En realidad, es una vieja demanda por parte de la asociación Entre as Pontes que nunca ha encontrado respuesta en el Concello de A Estrada. Según explica Pedro Castañeda, los contenedores de basura se encuentran siempre llenos a rebosar. «No puede ser que en un sitio turístico como este, al que viene mucha gente, solo vengan a recoger una vez por semana. El vidrio y el cartón lo llevamos nosotros en nuestros coches pero la basura normal tiene que venir el camión con más regularidad. Es un servicio básico», lamenta. «La imagen que damos a la gente que viene es nefasta. Además, todo se acaba desparramando porque vienen los gatos. No podemos seguir así. El servicio de recogida de basura tiene que ser acorde a las necesidades de cada zona».