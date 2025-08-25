Entrevista | José Carlos Fernández Lamas Pachi Show
«Se escribo todo o que actuei, remato cun libro máis gordo que as páxinas amarelas»
O músico autodidacta de Donramiro, máis coñecido por Pachi, aos 74 anos, leva xa seis décadas actuando por toda Galicia e España. Formou parte de incontables agrupacións, e xa son 25 anos xirando como o icónico Pachi Show, un nome que se pode atopar na maioría de carteis de festa, como no de hoxe de Botos
Pachi Show leva sesenta anos nos escenario, seis décadas facendo acto de presencia en case todos os carteis de festas, e toda unha vida levando a música para o goce e o baile alí por onde vai. Hoxe actúa en Botos, tanto na sesión vermú como na verbena.
—Como rematou no mundo da música?
Eu xa era moi aficionado de rapaz. Mais antes de adicarme ao mundo do espectáculo, estudaba como moitos cativos. Con once anos entrei no instituto de Lalín, pero a verdade é que non se me daban moi ben os estudos. Contaba cunha beca para ir ás clases, pero ao suspender dúas materias, por falta de orden -que nesas épocas non era doado con como eran algúns dos profesores- tiven que buscar outro camiño. Con doce anos xa comecei a cantar.
—E este ano celebrou 60 anos enriba do escenario, toda unha vida.
E facendo de todo. Comecei nun grupo en Lalín, Os Pumas, e a partir de aí xa fun encadeando. Estiven en Pachi e os Soris, nunha orquestra, noutra, na Montecarlos Lalín, e así 35 anos. Agora, dende fai 25 anos, xiro co dúo Pachi Show.
—Quen o acompaña agora?
Xusto. Este ano cambiei de compañeira de canto. Antes traballaba cunha cantante da Estrada, Cristina, que non puido continuar por conflitos nos horarios. Agora estou cunha rapaza andaluza que leva doce anos vivindo en Pobra do Caramiñal, e ten unha voz impresionante.
—É case imposible non atopalo na maioría dos carteis das festas. Cal é o seu segredo?
Toda a razón (ri). Se chego a escribir todas as festas nas que actúo, remato cun libro máis gordo que o das páxinas amarelas. Son moitos anos, e con moitas viaxes, xa non só en Galicia. Coas orquestras íamos a Asturias e Ponferrada no verán. De feito, sempre me vou lembrar de actuacións en Asturias, era un sitio onde o pasábamos moi ben. Xente divertida, bailaban toda a noite, e non querían orquestras atracción, querían música para bailar. E de ese último tipo eramos nós, das orquestras do montón, como se adoita a dicir. Lembro que nos tocara unha vez con Nova Palma, de Corcubión. Eles tocaron o primeiro pase e nós seguímolos, a orquestra Diamantes.
—Estivo moito tempo nesa agrupación?
Vinte anos. A cuestión foi que se acercou o presidente da comisión, e pediunos falar co encargado. Preguntounos, «ides tocar coma estes?», quedei moi sorprendido, porque claro, eles cobraban o dobre ca nós. «Nós, como xa saberá, somos unha orquestra do montón, tocamos o mellor que podemos. E como xa puido observar no contrato, non temos o mesmo caché que a outra», expliqueille eu. Sempre me vou lembrar da súa contestación, «non me están comprendendo, eu o que non quero é que suban para facer música para si mesmos, coma o outro grupo. Nós queremos música de baile». E non fixo faia que se expresara moito máis, porque nos bailar non tiñamos pensado, solo tocamos. Fixemos o primeiro pase, cos nosos mellores pasodobres, todo o mundo bailaba. Ao rematar, o da comisión acercouse e dixo «nese bar de aí, poden ir a tomar o que queiran, están invitados. Porque o diñeiro que leva Nova Palma debería levalo a Diamantes, e viceversa. Traballaron moito mellor, e máis, que pedímoslle un bis, e actuaron como media hora máis». E de aí adiante, xa nos chamaron máis. E como ese verán, a maioría, sempre en movemento. Oviedo, Gijón.
—Entón a receita é facer música para a xente.
Exactamente. Hoxe de feito, tocamos en Botos, e sabemos que actuando antes da Cinema e da Olympus, temos que darlle á xente o que quere. Música para moverse, que bailen, porque coas orquestras atracción é algo diferente. E que conste que para min a Cinema está moi ben, pero é un espectáculo diferente.
—Cal diría que e o seu tema favorito para interpretar?
Hai un que teño que interpretar sempre. Porque se non o canto nas festas, xa non lles gusta a actuación. As catro de Dyango, un par delas interpreteinas nas dúas pasadas edicións da Gala do Cocido, en 2023 e 2024. Ata me chamaron dunha radio de Barcelona, creo que de Badalona, cando escoitaron as miñas gravacións das pezas para felicitarme. Gozo de cantar o que o público quere, entón sempre meto no repertorio temas de Nino Bravo, de Juan Pardo, de todo.
—Como é o futuro para o dúo?
Creo que xa o teño dito isto, pero o grupo seguirá mentres aguante a miña voz. Había cousas como a Gala do Cocido, que teño que admitir que chegou un pouco tarde na miña carreira, pero foi unha oportunidade que desexaba. Non sei se me retirarei para o ano, é duro estar dun lado para o outro e enlazar pases. Pero creo que seguirei tocando por aí coa miña guitarra incluso cando me xubile, poida que en comunións.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León