Diego Calvo visita el 112 de A Estrada para agradecer su labor en el último mes

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, realizó ayer una visita junto al director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo, al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia, para agradecer de manera directa al personal el esfuerzo realizado en estas semanas en el que lo se refiere a la coordinación de los recursos de emergencia.

Explicó que los gestores de llamadas desempeñan un papel esencial como primero canal de información, recogiendo los avisos que llegan desde el mismo lugar de la emergencia y trasladándolos con inmediatez a los responsables de activar los protocolos pertinentes. De hecho, el departamento de enlace fue uno de los más reforzados, dada la importancia de su función como nexo de unión entre técnicos, responsables y equipos sobre el terreno.

El conselleiro de Presidencia también destacó los recursos puestos a disposición del personal en este operativo: desde la activación de los protocolos de protección ciudadana hasta la instalación del Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense (CECOP) en la provincia de Ourense, lo que permitió una mejor coordinación interinstitucional, una gestión ágil de la información y una respuesta más eficiente en la movilización de los recursos necesarios en cada momento.

Estas medidas contribuyeron, además, a aligerar la carga de la sala de operaciones del 112 Galicia, que pudo dedicar espacio a la tramitación de otras llamadas de distinta naturaleza, pero igual de urgentes. En esta línea, Diego Calvo detalló que en el puente de agosto se registró una media diaria de 40 gestores y gestoras, con un pico de más de medio centenar el día 15 de agosto