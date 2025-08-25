El Bloque tilda de «ofensiva» la visita de Ángeles Vázquez al Tecor de Dozón
Afea a la conselleira por no haberse preocupado ya días atrás por los vecinos
REDACCIÓN
La parlamentaria lalinense del BNG Ariadna Fernández considera «un agravio» la visita que realizó este sábado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, al Tecor de Dozón para anunciar medidas contra los daños que causaron los incendios en el sector cinegético.
El Bloque no entiende «qué sentido tiene acercarse una semana después de los incendios, en lugar de reunirse con todos los afectados por el fuego» ya el 12 de agosto. Las llamas obligaron a muchos vecinos y vecinas a colaborar en su extinción con tractores y cisternas. Ariadna Fernández, que sí estuvo con los vecinos en esa jornada atroz, recuerda que «los medios terrestres no daban abasto y los aéreos se demoraron en llegar, dejando a los núcleos de O Castro, Bidueiros o Amear, por ejemplo, en una situación muy peligrosa, en la que la gente se puso en riesgo para apagar el fuego». Las llamas llegaron incluso al patio de varias viviendas y de la mayoría de las granjas del Alto de San Martiño, quemando incluso las reservas de hierba seca para el invierno. El BNG anuncia que elevará al Parlamento cuestiones como la inexistencia de franjas de protección o las deficiencias en la limpieza d e la AG-53.
