A Bandeira despídese das Festas da Empanada
Silleda
A Bandeira díxolle adeus onte ás súas Festas de Verán, despois de varias xornadas de música en vivo e unha nova edición da Festa da Empanada. O programa do derradeiro día foi máis tranquilo que o dos anteriores, comezando ás 11:30 horas co pasarrúas a cargo da Banda de Silleda, que fixo varias actuacións ao longo de todo o día.Tamén houbo unha misa cantada polo Coro Vales Mahía. Ás 18:30 horas, Pulpiño Viascón encargouse de entreter aos máis cativos. Por último, ás 20:00 horas, houbo concerto de bandas da man da de Bandeira e a de Silleda.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León