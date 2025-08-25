A Bandeira despídese das Festas da Empanada

A Bandeira díxolle adeus onte ás súas Festas de Verán, despois de varias xornadas de música en vivo e unha nova edición da Festa da Empanada. O programa do derradeiro día foi máis tranquilo que o dos anteriores, comezando ás 11:30 horas co pasarrúas a cargo da Banda de Silleda, que fixo varias actuacións ao longo de todo o día.Tamén houbo unha misa cantada polo Coro Vales Mahía. Ás 18:30 horas, Pulpiño Viascón encargouse de entreter aos máis cativos. Por último, ás 20:00 horas, houbo concerto de bandas da man da de Bandeira e a de Silleda.

