Alumbrados y contratos ante la Valedora do Pobo

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, es la alta comisionada del Parlamento de Galicia que se encarga de defender los derechos y libertades recogidos en el título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Supervisa de oficio o a través de una queja la actividad de las administraciones así como de empresas públicas.

En su sitio web, indica que durante el año pasado contactó con tres concellos de la comarcas. Tabto en el caso de Lalín como en el Dozón fue para recordarles sus deberes legales, mientras que en el de A Estrada remitió una sugerencia. A Lalín, la Valedora do Pobo le insta a subsanar un error en el contrato de una persona, pues figura como funcionaria de carrera. La afectada contactó con la administración local, por lo que la Valedora insta al Concello a resolver dicha solicitud. En el caso de Dozón, el reclamante apunta que en su momento el gobierno local obvió la necesidad de aplicar la ley en cuanto a la toponimia correcta de o Sisto, ya que tanto en cartelería como en documentos continuaba figurando O Sixto. Dozón sí admitió la mediación de la Valedora y cambió el nombre de la parroquia tanto en la sinaléctica como en sus páginas web, y la Valedora le insta a que materialice esta denominación correcta indicando a otro organismos como la Diputación, el IGE, el INE o la Xunta la adopción del nombre de O Sisto.

En Tabeirós-Montes, está pendiente que A Estrada resuelva la reposición de un punto de alumbrado público, que se redujo en su momento para reducir costes y porque se ubica en un camino de tierra. Ya en 2021, pero con resolución en 2024, la oposición de Forcarei recurría a la Valedora do Pobo para obtener datos sobre las juntas de gobierno, en un plazo máximo de diez días, como marca la normativa.