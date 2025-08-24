Soutelo reforza a súa tradición
Soutelo de Montes acolleu onte unha nova edición da Festa do Gaiteiro, unha celebración marcada de novo polo recordo de Avelino Cachafeiro que se encheu de actividades todo o día. Belén Cachefeiro anunciou ademáis que en 2026 recuperarán a concesión das Medallas do Gaiteiro.
«Hoxe é unha xornada de ledicia para Soutelo de Montes e para o noso concello, porque hoxe somos, sen dúbida, a gran referencia da cultura e da música galega. Hoxe todos os ollos están mirando para Soutelo como gran capital galega da gaita, e iso é grazas ao traballo de todos, ao traballo continuado desde Avelino Cachafeiro e os gaiteiros de Soutelo ata os nosos días e ao orgullo polas tradicións de todos os veciños de Soutelo e de todos os músicos da Terra de Montes». Con estas verbas comezou o seu discurso a alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, na celebración dunha nova edición da Festa do Gaiteiro en Soutelo de Montes, que nesta ocasión contou cunha xornada chea de actividades.
Comezaron cun pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas de Forcarei e posteriormente procedeuse á recepción das autoridades na Praza do Gaiteiro da localidade soutelana. A mediodía tivo lugar un acto de honra a Avelino Cachafeiro cunha ofrenda floral de lembranza. Logo chegou o pregón, a cargo do músico e profesor vigués Xaime Estévez, rematando coa interpretación do himno galego a cargo da Banda de Gaitas de Forcarei.
Antes do xantar popular todavía houbo tempo para a actuación dos Terribles de Donas. Xa pola tarde, actuaron Lus de Keikoa e Os Abrentes de Cerdedo, concertos aos que seguiu a celebración da tradicional ruada aberta. Finalmente, a festa concluiría cos concertos nocturnos de Ardentía e Francisco Castro e A Banda dos Borges.
Desta maneira Soutelo de Montes confirmouse un ano máis como a capital da gaita de Galicia a través dunha decena de actividades culturais e musicais e o acto central de honra e lembranza a Avelino Cachafeiro.
Cachafeiro tamén anunciou que van recuperar para a edición 47 da Festa, que se celebrará o próximo ano 2026, a entrega das Medallas do Gaiteiro. «Cremos que é un recoñecemento moi bonito e necesario e temos a intención de reiniciar esta distinción aos pregoeiros desta gran cita».
