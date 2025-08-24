Sanidade inspecciona 30 piscinas de la zona para garantizar su calidad

La Consellería de Sanidade, a través de su Dirección Territorial en Pontevedra, inspecciona en la presente temporada estival 248 piscinas de uso colectivo para garantizar su calidad sanitaria. De la cifra global, 80 son de uso continuado y las otras 278 son de temporada. La cifra puede incrementarse puesto que la consellería está recibiendo nuevas declaraciones de inicio de actividad.

Esta revisión afecta a 30 piscinas colectivas ubicadas en los municipio de Lalín, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Dozón Agolada y Forcarei. Durante esas revisiones, el personal farmacéutico inspector de Saúde Pública se encarga de verificar y de controlar que el titular de las instalaciones cumple la normativa sanitaria en vigor y garantiza la calidad del agua de baño en las instalaciones. En cuanto al mantenimiento, los responsables de estos vasos tienen que garantizar que están libres de organismos patógenos y de sustancias en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana. Para ello, Sanidade realiza controles rutinarios de forma diario para evaluar, entre otros parámetros, el nivel de desinfectante residual, el pH y la transparencia. Además, mediante evaluaciones mensuales se extraen parámetros microbiológicos y físico-químicos. Además, todos los productos biocidas que se empleen en el tratamiento del agua deben estar registrados como tales en el Ministerio de Sanidad.

Vigilancia eficaz

La normativa que sigue la Consellería de Sanidade establece que el personal socorrista debe permanecer en las instalaciones ejerciendo una vigilancia eficaz durante el tiempo de apertura al público, a la vez que las instalaciones disponen de aquellos elementos de seguridad necesarios para evitar o minimizar los riesgos de ahogamiento. También es necesario que las personas que acudan a las piscinas colectivas conozcan y tengan acceso al régimen interno que especifica las normas de uso, entre las que se encuentran precisamente respetar en todo momento las indicaciones del personal socorrista, darse una ducha previa a la inmersión en el vaso y emplear un calzado de baño personal en las zonas de pies descalzos. Sobra decir que en las piscinas de uso colectivo no está permitido comer, beber ni fumar en las zonas reservadas para el baño, y que tampoco se pueden dejar desperdicios en el recinto.

Cabe recordar que días atrás Vila de Cruces inició la licitación de las reformas de su piscina municipal, de cara a eliminar filtraciones. Agolada, por su parte, pudo adaptar tras años de espera las dimensiones de su piscina olímpica a la normativa actual, gracias a una ayuda de la administración provincial por un importe de 543.000 euros.