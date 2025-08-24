Rodeiro aborda el papel económico, cultural y demográfico de la migración

El Parque do Lago, de Rodeiro, acoge el próximo 6 de septiembre la jornada Raíces e horizontes. Xornada sobre a migración. La iniciativa está organizada por el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, y la concejala de Cultura, Xulia Dacal.

A las 16.00 horas comienza el programa, con una dinámica participativa en la que los y las asistentes podrán reflexionar juntos sobre qué pueden aportar tanto los oriundos del municipio como las personas inmigrantes para conseguir una mejor integración social y cultural.

A continuación, está prevista una mesa redonda con dos vecinos de Rodeiro que en su momento tuvieron que emigrar a Latinoamérica y a Europa. Junto a ellos intervendrán inmigrantes procedentes de Latinoamérica, Oriente Medio, Marruecos y Centroáfrica. Otra mesa redonda, de carácter más técnico, se centrará en el aporte de la inmigración tanto en la cultura como en la demografía y la economía locales. Cierra la sesión una degustación de platos típicos de Nigeria, Marruecos, Sáhara o Colombia, acompañada de música de diversas naciones.