Rafael Fiestras será teniente alcalde en el gobierno de Belén Cachafeiro

Rafael Fiestras, concejal no adscrito, será teniente alcalde en el nuevo gobierno confeccionado por el PP. Fiestras se presentó a las pasadas elecciones municipales dentro de las listas del PSOE, como número 2 de Verónica Pichel, pero fue expulsado del partido después de varias discrepancias internas dentro del gobierno del bipartito. Su voto fue clave en la pasada moción de censura presentada por el PP contra Verónica Pichel, posibilitando de esta manera un cambio de alcaldesa. Fiestras vuelve ahora al gobierno de Forcarei, de nuevo como teniente alcalde, aunque ahora lo hace con el PP.

La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, anunció ayer la configuración y diseño de su gobierno, que será «transversal y horizontal, sin áreas delegados y con un funcionamiento de atención integral por parroquias y zonas», con el objetivo de actuar “con unidad y con la mayor de las agilidades para hacer frente a la parálisis que sufre el Concello tras seis años de ineficaz gestión socialista”.

La regidora pretende aprobar o dar cuenta de los distintos aspectos del nuevo ejecutivo en el próximo pleno de Organización, aunque ya emitió una resolución por la que se nombra a Alejo Vidal, Ricardo López y Rafael Fiestras cómo 1º, 2º y 3º tenientes de alcalde, respectivamente, por lo que integrarán la junta de gobierno local con la propia alcaldesa.

Además, se crean las comisiones informativas de Contas, que según Cachafeiro “es muy necesaria por la crítica situación de la economía municipal de la que daremos todos los detalles en los próximos días”, y la de Honras. En las mismas habrá tres representantes del PP, que serán la propia regidora y los ediles Ricardo Villaverde y Ángeles Ballesteros, además de 2 del PSOE y 1 del BNG y de los No Adscritos para respetar la proporcionalidad del pleno.

Ballesteros y Villaverde también pertenecerán a las mesas de contratación junto con los técnicos municipales y este último, a pesar de que no habrá concejalías delegadas, sí que ejercerá la coordinación en materia de Obras y Urbanismo, que es un departamento al que se quiere atender de manera especial por la «absoluta falta de mantenimiento en las infraestructuras y equipaciones municipales durante los últimos 6 años».

Además, la configuración del ejecutivo se completa con el nombramiento de los representantes del Concello en las distintas entidades, que serán Ángeles Ballesteros en el CEIP de Soutelo, Rafael Fiestras en el colegio y en el IES de Forcarei, Ricardo Villaverde en el GDR Pontevedra Norte y en la escuela infantil A Galiña Azul y la propia Belén Cachafeiro en el Consorcio de Incendios y Salvamento Deza-Tabeirós.

Finalmente, se definió que las sesiones de la junta de gobierno local se celebrarán con periodicidad semanal todos los miércoles, mientras que los plenos ordinarios serán bimestrais y tendrán lugar los últimos miércoles de los meses impares a las 17.00 horas.