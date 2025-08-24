¿Puede el PXOM de A Estrada acabar con los atascos en la N-640?

¿Puede A Estrada abrir nuevas calles para descongestionar la N-640? La respuesta es sí, aunque con condicionantes a nivel económico y logístico. El Plan Xeral de Ordenación Ordenación Municipal (PXOM) es una herramienta básica para el desarrollo de un pueblo y por ello se hace mirando al futuro. Por ello, cuenta con varias calles proyectadas que se anticiparían de alguna manera al crecimiento del casco urbano estradense. Eso no implica sin embargo que tengan que hacerse ya, ni siquiera que tengan que hacerse, pero sí son una opción de la que el BNG plantea tirar para acabar con los atascos en la avenida Benito Vigo.

Antes de coger el plano, hay que apuntar dos cosas. Primero, la causa de estos atascos. A Estrada es un núcleo urbano con unos 8.500 vecinos cortada por una carretera Nacional con gran tráfico, incluyendo tráfico pesado. Esa convivencia entre vecinos y vehículos se gestiona mediante semáforos y pasos de cebra, lo que hace que el tránsito nunca sea fluido, especialmente en las zonas centrales de la villa. Lo segundo, la solución. Está claro que el remedio más adecuado a este problema no es el PXOM, sino la tan citada variante, un vial que permita que los coches puedan atravesar A Estrada sin tener que pasar por el casco urbano. Muchas localidades similares ya cuenta con variantes de este tipo pero en el caso de A Estrada, el tema parece que va para largo.

Ante este problema sin solución a la vista, los nacionalistas abren un melón que merece la pena analizar. El PXOM es, a grandes rasgos, un plano de la futura A Estrada, marcando por ejemplo zonas en las que se podrán construir y cuantas alturas, zonas verdes, espacios de dotación municipal... y nuevas calles que se pueden abrir. Cabe señalar en este sentido que este plan no proyecta calles en el centro de la villa, como pudo ser por ejemplo en su día la apertura de la Rúa 56 hacia la Farola, o, un poco más atrás, la creación de las calles San Antón y Justo Martínez hacia la Farola. Las calles proyectadas se centran en vertebrar la expansión de la villa hacia fuera y lo hacen terminando de dar forma un óvalo que vendría a rodear todo el centro del casco urbano sin casi tocarlo. Ese óvalo es el que podría dar forma al plan del BNG.

Las otras circunvalaciones

Esta especie de circunvalación B tendría su punto neurálgico en la llamada rotonda del Mercadona. Se trata de una criticada infraestructura que se generó para tener un carril de acceso al nuevo supermercado pero realmente ya figuraba en el PXOM de A Estrada, aunque con otra misión mucho más ambiciosa y que justifica el gran tamaño que tiene.

Según el plan, en esta rotonda convergerían cuatro camino. Los dos actuales en ambos sentidos de la N-640 y otras dos calles de nueva creación. Una de estas nuevas rutas, la más ambiciosa de las dos, iría por el solar que hay junto al Mercadona en una ruta que nos terminaría llevando hasta la zona de A Baiuca. Si lo pensamos, un vehículo que tomase esta ruta evitaría pasar por la mayor parte de la carretera Nacional en el centro de A Estrada, evitando también de esta manera todos los semáforos y pasos de cebra. Es decir, sería una especie de circunvalación que podría tomarse tanto en dirección Pontevedra como en dirección Lalín.

La idea no es mala pero a nivel logístico y económico supondría todo un reto. Este nuevo vial entroncaría con la carretera que viene por detrás de la fábrica de Martínez Otero, la Travesía de Penerada, hasta el entronque con la calle Manuel de la Calle. A partir de ahí, habría que crear una carretera que atravesase fincas entre casas hasta terminar entroncando con la calle Pérez Viondi. Sería en un punto intermedio entre el colegio y el cruce hacia Ouzande (donde terminan las casas . En ese punto se crearía una rotonda, en la que entroncarían cuatro calles: la nueva que llega desde el Mercadona, hacia A Estrada, hacia Forcarei y una nueva que nos llevaría directos hasta la rúa do Matadoiro. Desde ahí pasaríamos por la estación de autobuses y entroncaríamos con la N-640 a la altura de A Baiuca.

Uno de los problemas a los que se enfrenta esta circunvalación B es precisamente ese entronque con la carretera nacional en un punto donde convergen muchas calles y que está regulado por cuatro semáforos. A nivel económico, supone un gran número de expropiaciones y además sería complicado evitar todas las viviendas que se encuentra en su camino a su paso por la Decoita y Ouzande.

Volviendo de nuevo a la rotonda del Mercadona, dejamos una nueva calle sin descubrir. En este caso hablamos de un nuevo vial que partiría hacia abajo, hacia la zona deportiva, pero que torcería pronto para terminar enlazando con la calle que baja desde la N-640 junto al Bar Estación. Este sería por lo tanto el comienzo e otra especie de circunvalación, mejorando la que hoy utilizan todos los vecinos para moverse con agilidad por el casco urbano. Desde ahí sería posible seguir todo recto por la rúa Losada Diéguez y la 25 de Xullo para terminar enlazando en la PO-213, en la salida desde la Porta do Sol hacia Aguións.

Ese primer tramo inicial no supone un gran avance más que facilitar el acceso a este recorrido norte alejado de la siempre complicada N-640 pero cobra más sentido si analizamos la planificada creación de otro vial. Este saldría de donde terminamos nuestro último camino, en el entronque de la rúa 25 de Xullo con la avenida Leicures. En ese punto ahora hay las opciones de ir hacia abajo, en dirección Aguións, o hacia arriba, hacia la Porta do Sol. Con este nuevo vial habría la opción de seguir de frente, en una paralela a la rúa do Muíño que nos terminaría llevando hasta la parte más baja de la calle Fernando Conde, en las inmediaciones ya de la rotonda de las Colonias.

Al final, hemos trazado una circunvalación que nos ha permitido de nuevo saltar el casco urbano sin pasar por las zonas más conflictivas, dando incluso la opción de desviarse hacia Santiago en su parte central. En este caso se trata de una actuación menos ambiciosa pero quizás con menos efecto claro al ser una opción muy utilizada ya por muchos a pesar de no disponer de esas ampliaciones.

En definitiva, la propuesta del BNG podría ayudar a descongestionar la N-640, especialmente con su variante por Ouzande. Por contra, supondría un alto desembolso económico para un proyecto que no parece algo definitivo, sino solo un parche. ¿Y ustedes que opinan?