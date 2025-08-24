Peregrinación a la iglesia de O Corpiño el último domingo del mes

Un año más se celebra la peregrinación al Santuario de O Corpiño en Santa Baia de Losón, municipio de Lalín, con motivo del Solemne Besamanos a la Bienaventurada Virgen María de O Corpiño Coronada. La onceava edición de este romeraje está programado para el último domingo del mes, el 31 de agosto.

Habrá tres puntos de salida diferentes: desde Lalín, Silleda y Vila de Cruces. Los más madrugadores serán los de Lalín, que parten de la Iglesia Parroquial a las 8:00 de la mañana. Tanto Silleda como Vila de Cruces saldrán una hora más tarde, a las 9:00 horas, también desde sus respectivas iglesias parroquiales. A las 12:00 horas comenzará la santa misa solemne, seguida por la Misa Solemne, Devoto Besamanos a la Virgen de O Corpiño. Por la tarde, se celebrará a mayores una misa a las 18:00 horas.

La peregrinación es gratuita y no es necesario inscribirse para participar. Lo que si es obligatorio es el uso de chaleco reflectante durante la ruta. Habrá disponibles autobuses de regreso a los tres puntos de salida. Para este servicio sí que es necesario inscribirse, a través del teléfono: 600 72 73 73. El plazo estará abierto hasta el 25 del mes.