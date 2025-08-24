Medio Ambiente presenta en Dozón las ayudas a Tecores por los incendios

La concejala de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó el Tecor de Dozón, en la parroquia de O Castro, que resultó afectado por el incendio de mediados de agosto. La acompañaron el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, el presidente del Tecor, José Rodríguez, el director territorial da Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, Nicolás Montes, y el subdirector de espacios naturales, Tomás Fernández. La visita era para hablar de los pasos necesarios para recuperar el terreno arrasado por las llamas, ya que, como apuntó Vázquez «son los que reciben los primeros en enterarse, son los que saben como reconstruir la zona, y por eso hablamos con ellos para que con estas líneas de ayuda, puedan empezar a trabajar».

La brigada municipal de Lalín apaga un conato en Losón.

La Xunta pondrá a disposición de los afectados por los incendios forestales de este verano ayudas para recuperar terrenos y hábitat cinegético así como diferentes tipos de infraestructuras de uso público localizadas dentro de la red gallega de espacios protegidos y reservas de biosfera. Entre ellas, se encuentra cubrir gastos relacionados con la siembra de cereales destinados a ser alimento de fauna silvestre, recuperar infraestructuras o instalaciones de los Tecores y reposición y reparación de elementos estructurales de sendas y rutas.

El presidente del Tecor apuntó que ahora su labor principal será realizar una regeneración para que la poca fauna que se salvó tenga comida. «Cuando sea posible, tan pronto empiece a llover en el mes de octubre. También hacer unos biotopos más, por todos los conejos que no se salvaron. Estas serán las acciones para recuperar la caza pequeña y poder recuperar lo antes posible el monte», explica Rodríguez.

Incendios en Deza

Por otra parte, desde las 13:14 horas de este sábado, el incendio forestal de Agolada, en la parroquia de O Sexo, está extinguido. El fuego que se inició el pasado viernes 15 afectó finalmente a una superficie de 522,32 hectáreas, todas ellas de monte arbolado.

El viernes se inició un conato en Santa Baia de Losón. Gracias a la rápida intervención del personal de brigada municipal de Lalín, controlaron el fuego para evitar que se extendiera.

Subvenciones para la prevención de fuegos sin aprobar

La Organización Galega de Comunidades de Montes denuncia que todavía no fueron aprobadas las ayudas de este año de la Xunta a las comunidades de montes para la prevención de incendios forestales. La Consellería de Medio rural publicó en enero de este año una orden de subvenciones para prevención y defensa, que solicitó esta organización. «Ya pasaron ocho meses y las comunidades de montes aún no tuvieron la comunicación de aprobación de las ayudas y no pudieron comenzar los trabajos de prevención de fuego previstos», explica la organización gallega.Una de las principales críticas que emiten es que para que las acciones de prevención sean eficaces, tendrían que estar acabadas por lo menos en el mes mayo. «La culpa, le corresponde única y exclusivamente a la Consellería de Medio Rural por su mala gestión y por su inoperancia. Mientras los montes están sin limpiar por la falta de actividad de esta consellería, el concejal alardea de su eficacia en la prevención en la lucha contra los fuegos», señalan desde la organización.Además, solicitan que se vuelva a poner en vigor la línea de ayudas Valoración integral do monte e a aposta pola súa multifuncionalidade y las Unidades de gestión forestal. También piden que se modifique el artículo de la vigente ley de montes de Galicia que obliga a las comunidades a reinvertir en los ingresos que provienen de la madera quemada en nuevas plantaciones.