A Malla, ou a festa contra o esquecemento
A veciñanza de Codeseda recrea ante uns 200 visitantes as cinco formas manuais e con maquinaria de extraer o trigo e o centeo da palla | A xornada incluiu unha comida popular e actuacións de música tradicional ata a tardiña, ade mais dunha mostra de arte
Antano, na aldea onde naceu o meu pai, O Xen, no concello ourensán de Vilamarín, cada familia pagaba a cota para a festa do San Antonio segundo fose de grande a súa meda de trigo ou de centeo. Tamén noutros tempos, cando aínda non existía o envasado ‘al vacío’ para os alimentos, os chourizos acababan de secarse e conservábanse agochados na casa onde me criei, en Afonsín (pero de Amoeiro, non de Vilatuxe) entre o cereal que se gardaba nas huchas durante todo o ano e que servía tanto para levalo aos muiños máis próximos e facer fariña como de alimento para galiñas e porcos, ou tamén, para pagarlle ao panadeiro, como lembraba días atrás a concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, durante a presentación da Malla de Codeseda.
Onte medio cento de veciños e veciñas desta aldea de Doade representou un ano máis, e van 26, o proceso de separación do cereal e da palla e que para Manuel Blanco, o presidente do Museo Casa do Patrón, supón o cumio, que non o punto final, do proceso do pan, un alimento que xa se empezou a elaborar no Neolítico e que está considerado un alimento básico da dieta de Europa, Oriente Medio, India e América. Poida que hoxe en día os ‘mares’ de trigo e de centeo que tinxían as paisaxes rurais non estean tan presentes na nosa xeografía, pero seguen sendo importantes, moi importantes, na alimentación humana e animal. E por iso a Malla de Doade, unha das tres a gran escala que aínda perviven en Galicia, volveu triunfar onte, pese a ter en conta factores como unha meteoroloxía que invitaba a escapar á praia e outras citas lúdicas como a Festa da Empanada da Bandeira, a do Gaiteiro en Soutelo de Montes e, xa en terras ourensás, a Festa do Esquecemento, en Xinzo de Limia.
E se esta festa na comarca da Limia rememora, ao longo da fin de semana, a chegada das lexións romanas comandadas por Décimo Junio Bruto no ano 135 a.C. e cómo o xeneral demostrou que cruzar o río non afectaba a memoria, a Malla de Doade convértese nunha cita contra o esquecemento do noso vínculo co rural, co chan que nos dá de comer a cambio de traballo, dedicación e respeto.
Por este motivo, por esa loita contra o esquecemento, a veciñanza que recrea a Malla fixo onte a súa entrada na ‘eira’ acompañados pola Música dos Trasnos de Doade e pola admiración dos que estabamos alí presentes. O edil Avelino Souto encargouse de explicar os cinco procesos de separación do gran, no que participaron tamén outros membros do goberno local, como o concelleiro José Cuñarro ou o alcalde, José Crespo. O munícipe colaborou á hora de amosar como funcionaba unha malladoira manual, medindo as súas forzas co conselleiro de Educación e tamén exedil lalinense, Román Rodríguez.
Permítanme que lles volva falar do meu pai: «cando claves puntas cun martelo ou podes a póla dunha árbore cunha serra, faino sempre ao ritmo ó que respiras, sen apurar o corazón, porque te vas cansas menor e vaiche cundir máis o traballo». Era, e sigue sendo, un dos seus consellos que onte souberon aplicar moi ben os que puxeron en marcha tanto esa malladoira manual como os voluntarios que, organizados en dúas filas e por turnos, coma se dun baile se tratase, golpeaban con males os mollos do cereal. Os males, que noutras zonas chaman mallós, son paus de madeira, cun extremo moito máis longo que o outro, e eran outra alternativa, xunto á malla á pedra, antes de que chegase a maquinaria a motor.
Onte, ademais dunha pequena exposición de malladoiras antigas, algunhas de procedencia alemá e inglesa, restauradas por Maxideza, o público puido aprender, ou rememorar, cómo se repartían o traballo os veciños coas malladoiras de motor (unha delas tiña máis de 100 anos) e os tractores. Elas, por norma, axudaban a levar os mollos dende a meda ata a malladoira e tamén de encher os sacos de gran, mentres os homes desataban os mollos ante sde entrar na malladora e despois carretaban a palla para o palleiro que, tamén, ao longo do ano era empregada noutros tempos para estrarlle a corte aos animais. Ainda hoxe a palla sirve de cama para as vacas, e é tamén un alimento para elas. Incluso, despois de terse producido un incendio, se bota palla nos montes con pendiente pronunciada para evitar os arrastres de terra que poidan producir as chuvias.
Unha barra pegada á parede
A recreación prolongouse durante máis dunha hora e non faltaba nada no mobiliario: as vasoiras de xesta para varrer a eira (moi útiles cando ésta era de pedra), os angazos de madeira para xuntar a palla, as tinas de metal para o gran e incluso os botixos de barro para refrescar a boca durante o traballo.
A comida popular veu despois, amenizada durante a sobremesa por un serán con nove grupos de música tradicional, dos que algúns xa se encargaban de amenizar a entrada á exposición Mostra da Arte da Malla, que celebra os seus cinco anos. Nela participan unha quincena de artistas con fotos, pinturas e instalacións referidas ao pan e a todo o proceso que vén detrás del.
Unha das creacións que máis impresionou ao público foi a barra de pan atada cunha cinta, obra de Adrián Penido. ¿Por qué? Pois porque é unha ironía sobre Comedian, unha creación de Maurizio Cattelan tan simple como un plátano pegado á parede con cinta adhesiva. En 2019 xa se vendera por 120.000 dólares, pero o plátano fíxose viral máis tarde, en 2024, cando noutra subasta en Sotheby’s acadou os 6,3 millóns de dólares. «El que exponemos en Casa do Patrón cuesta 6,3 millones menos», explicaba onte o comisario da exposición, o artista colombiano Carlos Santos. A mostra artística continuará aberta durante as próximas semanas para os que desexen visitar tamén as outras salas do Museo Casa do Patrón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua