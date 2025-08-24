Lalín ultima la exposición sobre la Banda de Muimenta

El Concello de Lalín comenzó ya el montaje de la exposición de fotografías con la que desea conmemorar el 150º aniversario de la Banda de Música Popular de Muimenta. A través de imágenes de distintas épocas, el público podrá conocer cómo fue la evolución de esta banda, que además de ser la decana del municipio también puede presumir de estar entre las más veteranas de Galicia. Hay que recordar que la agrupación popular más antigua de la comunidad gallega también tiene su sede en tierras dezanas. Es la Artística de Merza, fundada hace casi 200 años, en 1828.

Begoña Blanco coloca una de las fotografías.

Pero volvamos a la Banda de Muimenta. La muestra quedará inaugurada el próximo jueves, día 28, en las dependencias del auditorio municipal. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, anima a todos los vecinos y vecinas, en especial a los del área parroquial de A Balouta, a acudir a este acto inaugural. La edil avanza que en la exposición se incluyen fotografías de la banda desde el año 1930 hasta la actualidad y que podrán contemplarse hasta octubre. Pese a que no existen fotos de los primeros años de funcionamiento de la agrupación, la concejala recalca que estamos ante «una muestra de gran valor simbólico para esta banda, para la parroquia de Muimenta y también para nuestro municipio».

La Banda de Muimenta, en un concierto en Lalín. | Bernabé

Durante el acto inaugural tomarán la palabra personal directivo de la banda, el director actual u personal municipal. El Concello desea que también intervenga el músico de mayor edad de la formación actual. Sus palabras servirán, sin lugar a dudas, para recordar a todos los que pasaron por la Banda de Muimenta y que contribuyeron a forman su historia colectiva.