Guimarei organiza una Semana Cultural con diversas actividades
Tendrá lugar del 11 al 19 de septiembre en el local social de la parroquia
REDACCIÓN
La Asociación Deportiva e Cultural de Guimarei ha organizado la Semana Cultural 2025, un evento que llenará la parroquia de actividades de todo tipo durante nueve jornada. Esta iniciativa dará comienzo el día 11 de septiembre y finalizará el 19.
Las fechas elegidas no son casuales, ya que se enmarcan en la celebración de las fiestas patronales. El jueves día 11 comienza precisamente la novena de Guimarei, mientras que los días 20 y 21 son los centrales de la fiesta.
La mayor parte de las actividades se llevarán a cabo en el local social de las escuelas de Guimarei. Según adelantaron, solo un par de actividades se trasladarán, una de ellas al interior de la iglesia, mientras que otra será frente la iglesia.
El cartel de esta Semana Cultural de Guimarei está previsto que se presente la próxima semana en un acto en el Concello de A Estrada. Desde la asociación deportiva y cultural adelantaron sin embargo que contarán con exposiciones, recitales poéticos, charlas, magia., monólogos, teatro y actuaciones musicales.
Según recordaron, estas actividades venían repartiéndose hasta ahora a lo largo del año pero en esta ocasión han decidido agruparlas en nueve días.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua