Guimarei organiza una Semana Cultural con diversas actividades

La Asociación Deportiva e Cultural de Guimarei ha organizado la Semana Cultural 2025, un evento que llenará la parroquia de actividades de todo tipo durante nueve jornada. Esta iniciativa dará comienzo el día 11 de septiembre y finalizará el 19.

Las fechas elegidas no son casuales, ya que se enmarcan en la celebración de las fiestas patronales. El jueves día 11 comienza precisamente la novena de Guimarei, mientras que los días 20 y 21 son los centrales de la fiesta.

La mayor parte de las actividades se llevarán a cabo en el local social de las escuelas de Guimarei. Según adelantaron, solo un par de actividades se trasladarán, una de ellas al interior de la iglesia, mientras que otra será frente la iglesia.

El cartel de esta Semana Cultural de Guimarei está previsto que se presente la próxima semana en un acto en el Concello de A Estrada. Desde la asociación deportiva y cultural adelantaron sin embargo que contarán con exposiciones, recitales poéticos, charlas, magia., monólogos, teatro y actuaciones musicales.

Según recordaron, estas actividades venían repartiéndose hasta ahora a lo largo del año pero en esta ocasión han decidido agruparlas en nueve días.