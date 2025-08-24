La fiestas de Forcarei cancelan los fuegos artificiales por los incendios

Ante la ola de incendios que está sufriendo Galicia, la comisión de fiestas y el Concello de Forcarei, han acordado suspender la tirada de bombas y fuegos de artificio, pendientes de que la previsión metereológica cambie a lo largo de la semana. «Nos parecen un ejercicio de responsabilidad en el momento que estamos viviendo y esperamos que los vecinos lo entiendan», explicaron desde la comisión.

Las festividades en Forcarei darán comienzo el jueves 28 con la tradicional Festa da Pita e do Porquiño. El viernes 29, la música será protagonista gracias a Satisfayers Rock Band, discomóvil Karamelo y la París de Noia. El sábado y el domingo también habrá música y fiesta. Esta jornada final tenía previsto cerrarse con la tirada de fuegos que finalmente ha sido cancelada.

Además, han comunicado a los vecinos que las atracciones comenzarán a instalarse el día 26, por lo que muchos no podrán acceder a sus garajes a partir de esa jornada.

Una de las novedades de la edición de este año es que Forcarei fue la ganadora del concurso promovido por la marca de leche Larsa, un triunfo que permitirá traer a sus fiestas nada menos que a la orquesta París de Noia, uno de los grupos musicales más prestigiosos del panorama gallego. La actuación, que tendrá lugar el próximo 29 de agosto, fue descrita por la organización como un «sueño hecho realidad gracias a la movilización de toda la comunidad».