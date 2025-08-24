USO estará «atenta» al test para Policía Local de Lalín
REDACCIÓN
El día 7 de este mes el Concello de Lalín firmó el decreto mediante el que convoca la nueva prueba para cubrir tres plazas de policía. La organización Unión Sindical Obreira en Galicia apunta que «varios aspirantes se dirigieron a nuestra entidad, que estará atenta a los acontecimientos. Incluso no se descarta que un responsable de la administración local, aprovechando que se encuentra en la comarca dezana, acuda y se reúna con aspirantes para analizar el desarrollo de todo el proceso selectivo». La prueba será este martes, a partir de las 10.00 horas, en el polideportivo Lalín Arena.
USO recuerda que este primer examen, tipo test, ya se había realizado en junio, pero tuvo que ser anulado debido a que un error tipográfico –los miembros del jurado usaron programas informáticos distintos– destacaba las respuestas correctas. La organización sindical recuerda, además, que de los 126 municipios que disponen de Policía Local, hay 97 que encomiendan esta dotación a la Academia Galega de Seguridade Pública.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Vigo ha impuesto más de 200.000 euros en multas en lo que va de año por no limpiar las fincas de maleza
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua