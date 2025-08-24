USO estará «atenta» al test para Policía Local de Lalín

El día 7 de este mes el Concello de Lalín firmó el decreto mediante el que convoca la nueva prueba para cubrir tres plazas de policía. La organización Unión Sindical Obreira en Galicia apunta que «varios aspirantes se dirigieron a nuestra entidad, que estará atenta a los acontecimientos. Incluso no se descarta que un responsable de la administración local, aprovechando que se encuentra en la comarca dezana, acuda y se reúna con aspirantes para analizar el desarrollo de todo el proceso selectivo». La prueba será este martes, a partir de las 10.00 horas, en el polideportivo Lalín Arena.

USO recuerda que este primer examen, tipo test, ya se había realizado en junio, pero tuvo que ser anulado debido a que un error tipográfico –los miembros del jurado usaron programas informáticos distintos– destacaba las respuestas correctas. La organización sindical recuerda, además, que de los 126 municipios que disponen de Policía Local, hay 97 que encomiendan esta dotación a la Academia Galega de Seguridade Pública.