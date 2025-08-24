El aula de musicoterapia de Lalín arranca con tres grupos

La edil de Envellecemento Activo de Lalín, Carmen Canda, indica que el 1 de septiembre comienza la actividad de musicoterapia para personas mayores de 60 años. La iniciativa forma parte del convenio de colaboración con la Consellería de Política Social para la financiación del programa de respiro familiar Lalín Activa.

Habrá tres grupos, de 22 personas cada uno, en horario de 15.30 a 16.15 horas, de 16.20 a 17.05 y de 17.10 a 17.55 horas, todos los lunes y miércoles en las dependencias del Lalín Arena. La propuesta., además de los beneficios de salud que conlleva para los participantes, supone una excelente medida para favorecer sus relaciones sociales. Carmen Canda recalca que las sesiones de musicoterapia permitirán crear buenos hábitos de ejercicio físico, fomentar la autoestima e incidir en las relaciones interpersonales.