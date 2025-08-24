800 euros por una empanada de Rabo de Toro
Ayer se celebró esta fiesta de A Bandeira, que estrenó en esta edición su catalogación de festejo de interés cultural nacional. Participaron 26 empanadas, y la puja más alta fue para el primer premio profesional
Los vecinos de A Bandeira estaban preparados, sacaron sus mejores recetas, juntaron los ingredientes más originales y amasaron como si no hubiese un mañana. Todo para competir en la Festa da Empanada, que estrena catalogación de interés turístico nacional en esta edición. Se presentaron 26 empanadas al concurso, que se lleva celebrando 46 años. La mayoría lo hicieron en la categoría amateur, pero también los hay que compiten en profesional. Entre las recetas de los participantes, hubo candidaturas que destacaron, como una empanada de zorza vegana, otra marinera con almejas e incluso una de porco celta y queso de Arzúa.
Al acto asistieron el conselleiro de Cultura, José López, el director general de Turismo, Xosé Manuel Merelles, representando a la Deputación de Pontevedra el diputado Ricardo Martínez, y la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. Abrió el turno de intervenciones el presidente de la Asociación Amigos da Empanada, Manuel Cuíña.
Una de las empanadas galardonadas con el primer premio fue la de Rabo de Toro, de panadería Mazas (Piloño, Vila de Cruces), patrocinado por Deputación de Pontevedra, que participó en categoría profesional. Este plato, en la subasta, alcanzó los 800 euros. En la categoría amateur, se galardonó a la empanada de bacalao con pasas de Lola Sangiao (vecina de A Bandeira) , patrocinada por Concello de Silleda, subastada por 400 euros. El premio a originalidad se lo llevó la de patatas, berenjena y harina, hecha por los niños Carmen y Ricardo Forte, que llegó a los 70 euros en la puja.
Desde las 11:00 de la mañana hasta altas horas de la noches hubo música y actividades por la localidad silledense. Hubo actuaciones de grupos como la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira y la Charanga Noroeste.
El pregonero de este año fue el actor Xulio Abonjo, que realizó un discurso recordando historias de su infancia. De cuando estaba en casa de sus abuelos, hablando de sus raíces, su padre de Silleda, su abuelo de Ponte Taboada, su abuela de Sestelo, Escuadro.
A la Cea de Peñas asistieron 10.000 personas. Tras la fiesta, dio comienzo la verbena, la última actividad de la jornada, a cargo de la Orquesta New York y América S. L.
