Silleda termina los trabajos de desbroce en tiempo récord
REDACCIÓN
Silleda
El Concello de Silleda acaba de concluir con una semana de antelación, los trabajos de desbroce de refuerzo de verano correspondientes a este año, que estaban programadas entre el 15 de julio y el 30 de agosto. En total, la acción abarcó la limpieza de más de 650 kilómetros en las vías asfaltadas de titularidad municipal, una red muy extensa que requiso un importante esfuerzo de planificación y ejecución.
El Concello explica que ahora los servicios municipales comenzarán a limpiar las zonas no asfaltadas y pistas forestales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra
- Declaran la situación de alerta 2 por el riesgo para las casas en el incendio de Vilaboa
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- Más de 120 explotaciones de ganado bovino cesan su actividad en un año