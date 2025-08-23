Silleda termina los trabajos de desbroce en tiempo récord

REDACCIÓN

Silleda

El Concello de Silleda acaba de concluir con una semana de antelación, los trabajos de desbroce de refuerzo de verano correspondientes a este año, que estaban programadas entre el 15 de julio y el 30 de agosto. En total, la acción abarcó la limpieza de más de 650 kilómetros en las vías asfaltadas de titularidad municipal, una red muy extensa que requiso un importante esfuerzo de planificación y ejecución.

El Concello explica que ahora los servicios municipales comenzarán a limpiar las zonas no asfaltadas y pistas forestales.

