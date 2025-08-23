Silleda termina los trabajos de desbroce en tiempo récord

El Concello de Silleda acaba de concluir con una semana de antelación, los trabajos de desbroce de refuerzo de verano correspondientes a este año, que estaban programadas entre el 15 de julio y el 30 de agosto. En total, la acción abarcó la limpieza de más de 650 kilómetros en las vías asfaltadas de titularidad municipal, una red muy extensa que requiso un importante esfuerzo de planificación y ejecución.

El Concello explica que ahora los servicios municipales comenzarán a limpiar las zonas no asfaltadas y pistas forestales.