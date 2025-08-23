Un rincón para encontrar libros de coleccionismo en Lalín

Desde primeras ediciones a ejemplares de Crepúsculo desgastados. El coleccionismo de libros cuenta con un nuevo punto de encuentro en Lalín. La librería Arcanum se mudó a la localidad dezana el pasado mayo, estableciéndose como un local de compra y venta de libros, que ya llevaba casi un año abierto en Carballiño. A lo largo de este período, han conseguido un buen número de clientela fiel que sigue al negocio incluso después de la mudanza, y son la razón por la que muchos de los tomos más atractivos no llegan a las estanterías en la mayoría de ocasiones.

Entre sus más de 12.000 ejemplares, la tienda cuenta con piezas únicas que se exponen cerca del mostrador con precios especiales, pero se pueden encontrar libros por incluso 50 céntimos. La dependienta del negocio, Elvira Nogueira, explica que la mayoría son ejemplares de lectura. «Aceptamos cualquier tipo de libro, pero por lo general, la mayoría lo que tiene por casa son literarios».

Un volumen de 1.500 euros

Uno de los tomos más especiales es Nao senlleira, de Fermín Bouza Brey, que está firmado por el propio autor y cuesta 1.500 euros El único otro ejemplar igual se encuentra expuesto en el Museo do Pobo Galego. Otro es Pantelas, home libre, otro texto en gallego, de Ramón Otero Pedrayo. Entre los libros de segunda mano hay infantiles, atlas, guías, novela, etc.

‘Pantelas, Home Libre’ de Otero Pedrayo. | Bernabé/Ángel Abeledo

Sin embargo, Nogueira explica que muchos géneros literarios a veces no llegan a las estanterías por la alta demanda que tienen. Uno de ellos es el cómic, que por lo que explica, cuando los adquieren -o los obtienen a través de donaciones- suelen ser encargados por los coleccionistas de este género, que los reservan tan pronto como pisan la tienda.

«No publicamos los libros que nos entran ni contamos con un catálogo para la consulta. Principalmente porque es imposible asegurar que vayan a seguir disponibles al día siguiente. Si tan pronto como los publicamos ya están vendidos, no tiene mucho sentido», aclara Nogueira.

Pero si no cuentan con un catálogo, ¿cómo puede la gente encargar los ejemplares más interesantes? Pues por mensajería móvil. Nogueira explica que sus clientes habituales suelen encargar las cosas que les interesa, para que se aparten.

Sin embargo, Arcanum cuenta con un tomo que nunca les abandona ni nadie reserva, pase lo que pase. Mi lucha -Mein Kampf en alemán- de Adolf Hitler siempre está en el mostrador, inamovible. «Siempre despierta interés y curiosidad, sobre todo porque es una edición antigua, pero luego ven en la portada la cara del dictador y ya nos les interesa tanto. Al final, nadie lo compra», comenta Nogueira.

La tienda se describe a sí misma como un «negocio nómada» por la naturaleza del mercado, «al cabo de un tiempo, la gente se queda sin libros que vender y nosotros nos quedamos sin novedades para nuestros clientes», lo que les obliga a esta en movimiento.