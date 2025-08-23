Ribela celebra una reunión de antiguos alumnos el día 7

El antiguo colegio de la parroquia estradense de Ribela, en Carracedo, se prepara para un emotivo reencuentro. El próximo domingo 7 de septiembre, las instalaciones acogerán la I Xuntanza Alumnos Escola de Ribela, un evento que busca reunir a distintas generaciones que pasaron por sus aulas.

La jornada se centrará en una comida de confraternidad que tendrá como platos principales los clásicos pulpo y churrasco. Los interesados en asistir podrán disfrutar de esta propuesta gastronómica por un precio de 35 euros por persona.

El plazo para confirmar la asistencia estará abierto hasta el próximo martes 2 de septiembre, y para participar, los exalumnos intersados solo tendrán que escribir un mensaje privado al perfil de Facebook de la parroquia deRibela. Esta iniciativa busca revivir recuerdos entre los antiguos compañeros, que esperan que la cita se convierta en una tradición anual para mantener vivo el espíritu del centro educativo.