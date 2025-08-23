Pontevedra copa el 45% de los alojamientos de la comunidad
REDACCIÓN
El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, ofreció este viernes las claves del informe del Observatorio de Competitividade - Provincia Extraordinaria centrado en la situación de las perspectivas del turismo en la provincia. El estudio mostró una evolución positiva del sector, en el que Pontevedra acoge casi 2 de cada 5 pernoctaciones en Galicia y cuenta con el 45% de los alojamientos de la comunidad. El presidente remarcó que «por eso, nuestra apuesta estratégica para desestacionalizar y equilibrar la oferta se da especialmente en el interior», ya que de los locales registrados en 2024, casi el 70% se encuentran en zonas rurales. El documento seña la firme apuesta de la Deputación para solucionar los principales retos a los que se enfrenta el destino, que pasan por la necesidad de crear experiencias desestacionalizadoras del territorio, tener una oferta diversificada e identitaria, avanzar en la sostenibilidad y competitividad turística, reforzar la promoción y comunicación y responder a la necesaria transformación digital.
