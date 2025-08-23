El plan ‘Senda pola Saúde Mental’ regresa a las dependencias del Manuel Rivero

La junta de gobierno local de Lalín autoriza a la Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia (Feafes Galicia) a emplear la sala de espacio compartido del edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, para atender de forma individual a las personas que participen en el programa ‘Senda pola Saúde Mental’. Esta iniciativa está financiada por la Fundación La Caixa y tendrá lugar el próximo 5 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas.

Feafes ya empleó las instalaciones del edificio lalinense el pasado 10 de julio para impartir un taller sobre autoestima, autocuidados e igualdad, dentro del mismo programa.