Juegos tradicionales y música folk, el aperitivo de A Bandeira

A Bandeira celebra esta tarde su cita gastronómica por antonomasia, la Festa da Empanada. Cumple 49 ediciones estrenando el distintivo de Festa de Interés Turístico Nacional y comenzará a las 18.00 horas, en un acto presentado por Cristina Collazo y Amorodio Teatro y en el que pregonero, el actor Xulio Abonjo, seguro que ensalza las bondades de uno de los platos más versátiles del mundo.

Pero la Empanada ya comenzará a calentar motores por la mañana, con un amplio programa musical desde las 11.30 horas. Y en realidad, la localidad trasdezana ya está haciendo boca para la cita gastronómica desde mediados de semana. Ayer viernes, a media tarde hubo juegos tradicionales para todas las edades, a cargo de Sororas, y el tradicional ‘campionato de tiro á corda’ que cumplió su 13ª edición. A última hora de la tarde comenzaba el Esmorga Folk, que cumple 35 años y que volvió a llenar la Carballeira da Pomba con el repertorio de música de raíz interpretado por As Estraloqueiras, Carapaus, Tiruleque, De Ninghures y Catuxa Salom. La celebración se prolongó, como pasará hoy, hasta bien entrada la madrugada.