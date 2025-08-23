Los más jóvenes de Dozón conocen el día a día del Concello

Los niños, niñas y adolescentes que desde el pasado 1 de julio participan en el campamento de verano de Dozón visitaron esta semana el consistorio, para conocer cómo es el día a día de los políticos que conforman el grupo de gobierno pero también cómo trabaja el equipo administrativo y técnico del municipios. La comitiva fue recibida por el alcalde del municipio, Adolfo Campos Vázquez. Durante la visita, el grupo también pudo comprobar la intensa remodelación a la que se sometió años atrás el edificio para mejorar su accesibilidad.

Desde el arranque del verano, el campamento sirve para facilitar la conciliación de familias con hijos e hijas en edad escolar. Así, durante estos dos meses, los participantes de entre 3 y 16 años pudieron tomar parte en diversas actividades, la mayoría realizadas en las instalaciones del colegio Pío Cabanillas, y centradas en cuestiones como el reino animal, el cine de animación o el universo. Con estas propuestas, la organización contribuye a que los más jóvenes del municipio potencien su talento con iniciativas muy amenas.