Un herido leve tras chocar tres coches en Soutelo
REDACCIÓN
Forcarei
Una triple colisión por alcance en la N-541, a la altura del kilómetro 55 en Soutelo de Montes, en Forcarei, se saldó con una persona herida. El accidente tuvo lugar ayer por la tarde, cuando el primer coche colisionó por detrás con uno que estaba parado, y este a su vez chocó con el de delante. El herido, con dolor en el pecho a causa del cinturón de seguridad, fue atendido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital de Pontevedra.
