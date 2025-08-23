La firma Taboada y Ramos realizará la reforma de la plaza de la Farola

La empresa Construcciones y Obras Taboada y Ramos ha sido la adjudicataria de la obra de reforma de la plaza de la Farola de A Estrada. La firma fue la ganadora de un concurso al que se presentaron ocho empresas. Fue una contratación reñida, ganando por solo dos puntos a la propuesta de Covsa y por cuatro a Macomsa. Taboada y Ramos ofreció una importante baja en relación al presupuesto por el que la obra salió a licitación, que ascendía a 1,2 millones de euros. Finalmente la adjudicación ha sido por poco más de un millón, en concreto 1.037.607 millones de euros.

La adjudicataria deberá ahora presentar toda la documenación necesaria para la firma del contrato. A partir de ahí, tendrá un plazo de seis meses para llevar a buen puerto la reforma. Esto supondría que la nueva plaza podría estar finalizada a comienzos del próximo año.

El edil estradense de Promoción Económica, Óscar Durán, reconoció que estos plazos estarán condicionados por lo que se puedan encontrar bajo la plaza. La intención del gobierno local es aprovechar estos trabajos para cambiar las canalizaciones que hay bajo este asfaltado y el de las calles anexas. Durán recordó que hace solo unos días se produjo una fuga de agua en la calle Marqués de la Vega Armijo. Fue por culpa de una tubería que estaba hecha de fibrocemento, material que antiguamente se utilizaba para saneamiento.

Ahora, aprovechando estas obras se procederá a cambiar todas estas tuberías por otras más modernas «Cuando levantemos todo veremos la realidad de lo que hay ahí debajo. Tendremos que analizar cómo están esas canalizaciones y aprovechar para dejarlo todo bien antes de hacer la nueva plaza. Confiamos sin embargo en que no tengamos grandes retrasos con respecto al plazo de seis meses», manifestó Durán.

La actuación supondrá ganar para los peatones una céntrica superficie urbana de unos 4.000 metros cuadrados, en un enclave emblemático para la capital estradense pero también supondrá un importante cambio para las calles anexas. La rúa Don Nicolás por ejemplo pasará a convertirse en peatonal. También se reformará parte de la Rúa San Paio, la Pérez Viondi y la Rúa 56, además de la anexa Marqués de la Vega Armijo, que ahora tendrá que asumir más carga de tráfico.