Deztápate, el ‘Camino’ del tapeo
Ayer comenzó este concurso gastronómico del Deza, en el que participan once locales de Lalín y uno de Vila de Cruces ofertando sus tapas hasta el 31 de agosto. Los que prueben las doce propuestas y consigan los sellos de todos los locales, participarán en un sorteo el último día del evento
Al igual que en el Camino de Santiago, Deztápate es una ruta -pero de comer y no de andar- en la que se necesitan sellos en todas sus paradas para optar al premio final; pero también se puede disfrutar sólo de ciertas (e)tapas. El concurso de tapas del Deza comenzó ayer, celebrando su décimo cuarta edición con once locales de Lalín y uno de Vila de Cruces. El evento está organizado por la Asociación de Empresarios y Empresarias de Deza (Aedeza), con la colaboración do Concello de Lalín y de las empresas Distribuciones Javier Vázquez y Viños Manuel Gil. Cada local sirve sus raciones y sellan una cartilla de recorrido a los clientes, para que puedan participar en el concurso si prueban todas los propuestas.
Ayer ya se pudieron degustar casi todas las tapas de los locales participantes, como: el Tian Suan Ji de Alola, Fian_Chu!!! de Bar O Polo, Bocata Churrasco de Cabanas Restaurante, Croguiri de Casa Currás de la Praza da Igrexa, Brasa Yanqui’s de Casa Currás de rúa Rosalía de Castro, Me lo dijo Pérez!... 50 anos de Casa San Martín, Velaí vai! de O Café Mili, Da terra de O Chabulli de Toupiña, El sonido de las caracolas de Pensión Las Palmeras, Ave César de Restaurante La Molinera y Cóctel Atlántico de Restaurante Os Arcos. La única que no se pudo probar fue Trío de piruletas del Hotel Balneario Braños de Brea, que se servirán a partir del próximo martes 26. Cada degustación tiene un coste de 3 euros por ración. Estarán disponibles hasta el 31, día en el que se celebrará el concurso. Los clientes que completen la cartilla, optarán a un sorteo de 31 premios, entre los que se encuentran un par de comidas para dos personas y varios lotes de botellas de vino.
