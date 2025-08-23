Cruces construye un tanque de agua en Carbia

El Concello de Vila de Cruces está realizando en el lugar de Pousadoiro, parroquia de Carbia, las obras necesarias para la construcción de un depósito de agua de apoyo en la extinción de incendios, algo que es una necesidad en esta época del año en Galicia. La parcela está atravesada por un riachuelo que cuenta con un gran caudal todo el año, linda con la carretera autonómica PO-960 y la pista de acceso al lugar de Pousadoiro, Carbia. El Concello explica que la comunicación es perfecta para ayudar en caso de una urgencia, de fácil acceso, incluso para un helicóptero de incendios. El depósito tendrá unas dimensiones interiores de 10 x 15 metros y una capacidad de almacenamiento de 225 metros cúbicos. El alcalde, Luis Taboada, ve necesario que la Xunta conceda al municipio muchas más ayudas para poder seguir realizando proyectos como este, «tan útiles para una respuesta inmediata en caso de incendio y para que el Concello cuente con medios en caso de urgencia».