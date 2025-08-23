Cerdedo, Forcarei y A Estrada siguen en prealerta por escasez de agua

La Xunta mantiene la prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, que afectan a Cerdedo-Cotobade, A Estrada y Forcarei, sin cambios respecto a la situación de hace quince días, cuando se declaró por primera vez este verano.

En una nueva reunión de la Oficina Técnica de la Sequía, que estuvo presidida por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acordaron mantener esta medida de precaución al no advertirse en este tiempo cambios significativos en las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

Las medidas de precaución que se implantaron en las dos cuencas por la prealerta afectan a los municipios pontevedreses de Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo; y Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo e Zas, en A Coruña.

Según la conselleira, la situación de sequía prolongada no está afectando al consumo que hacen los ciudadanos, por lo que pidió «tranquilidad», pero insiste igualmente en pedir «prudencia y precaución» para «evitar» usos innecesarios de agua. También apeló a la colaboración de los Concellos, que deben trasladar diariamente sus datos sobre consumo. Vázquez destaca que el escenario actual refleja el normal descenso del caudal de los ríos desde julio, propio a la época estival debido a la ausencia de lluvias, la evaporación por el calor y el aumento de población.