Más centros de atención a mayores y niños, pero sin recursos para inclusión y menores

Desde este jueves, la Conselleria de Política Social e Igualdade mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas al servicio de Centros de Información Á Muller (CIMs) móviles, en vista de que 120 municipios gallegos carecen de forma directa de este prestación. Son, en su mayoría, ayuntamientos rurales que no disponen de mecanismos para asesorar sobre cuestiones como la igualdad o la violencia de género.

Hay otros servicios, al margen de las competencias que pueda tener la administración, que tampoco están presentes en los concellos de la zona nororiental de la provincia, sobre todo en los de menor tamaño. El IGE permite consultar los centros prestadores de servicios sociales, tanto de ámbito privado como público y social (éstos se refieren a fundaciones con financiación mixta o privada, pero sin ánimo de lucro). Entre esos servicios menciona los orientados a la comunidad, personas con discapacidad, familia, igualdad, infancia, mayores y menores. Las siete categorías suman, en las dos comarcas, 39 centros (25 en tierras dezanas y 14 entre A Estrada y Forcarei). Son 7 más que en 2014, gracias a que aumentan los servicios pero solo en los municipios más grandes: Lalín, Silleda y A Estrada. Eso sí, estos nuevos servicios se concentran en geriátricos y atención a niños de entre 0 y 3 años. Ni en 2014 ni en 2024 hay ningún centro, en toda la zona, que preste servicios específicos para familia, inclusión y menores.

Solo 8 plazas más

Así en Deza, en Lalín tenemos 12 centros con 617 plazas en total. Es cierto que para personas con discapacidad funciona un centro más y hay tres, pero solo suponen un aumento de 8 plazas, para alcanzar las 88. Silleda es el otro municipio dezano con propuestas, dos en concreto, para personas con diversidad funcional, y 50 plazas en conjunto, las mismas que tenía a mediados de la década pasada. Sobra decir que estos cinco centros no son suficientes para cubrir toda la comarca, obligan a las personas con discapacidad que residen en otros concellos a desplazarse a diario a las dos villas y, con este transporte diario, se complica la conciliación laboral de sus familiares. La situación es idéntica en Tabeirós-Montes: una persona con discapacidad de Forcarei tiene que desplazarse al único centro prestador de servicios que hay en A Estrada, que por encima cuenta con solo 17 plazas.

Bastante más halagüeña es la evolución de los centros para atender a personas mayores y niños de corta edad. En Deza funcionan 10 residencias y en Tabeirós-Montes, 6. En 2014 las cifras eran, respectivamente, de 8 y 6. El crecimiento en Deza se debe a la apertura de dos nuevas iniciativas privadas en Silleda, una de ellas es el geriátrico que gestiona Coviastec. Así, Trasdeza dispone ahora de 97 plazas en residencias, mientras Lalín pasa de las 305 a las 325 en sus cinco residencias y tanto Rodeiro como Vila de Cruces, con una residencia cada uno, siguen con sus 12 y 49, respectivamente.

Hasta 2023 funcionó además en Vila de Cruces, en Duxame, una Casa do Maior. Son centros de día de iniciativa privada con capacidad de hasta cinco usuarios. Es la opción que tienen, hasta el momento, Agolada y Dozón. También funcionan dos en Rodeiro. Agolada lleva décadas con el inmueble destinado a residencia parado, por cuestiones como puertas demasiado estrechas para poder trasladar a los usuarios en camilla. Dozón, por su parte, días atrás adjudicó a la citada Coviastec la construcción de su residencia de mayores, ubicada junto al consistorio.

Con diferencia, es el municipio de A Estrada el que incrementa de forma más notable sus plazas en residencias para mayores. Si en 2014 había solo una, de carácter público con 40 plazas, en la actualidad funcionan tres (una privada y una segunda pública), con una capacidad global de 200 plazas. Este crecimiento se debe sobre todo a la iniciativa de la residencia Amboage, con 120 plazas, muy por encima de las 80 que ofrecen, en conjunto, los otros dos geriátricos de gestión pública. Aún así, en proporción tiene Forcarei más centros de servicios para sus vecinos y vecinas más veteranos, con también 3 entidades (una privada y dos de carácter social). La privada dispone de solo 12 plazas, como en 2014, y las de carácter social aumentan solo dos vacantes y llegan a la 94.

De este modo, las residencias (con centros de día, si disponen de este servicio) contabilizan en la zona en total 787 puestos para usuarios, más de 200 por encima de las 580 de 2014. Suben menos las de escuelas infantiles de A Galiña Azul y de los Puntos de Atención á Infancia, con 690, que son 108 por encima de las 582 de la década pasada. El incremento se nota en Lalín (de 176 a 204), y A Estrada (de 132 a 242). El resto mantiene las plazas que ya tenía, y esto solo sirve para que familias con niños de corta edad se muden a concellos que les permitan conciliar.