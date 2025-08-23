El calor y la sequía condicionan la recogida de manzana estradense

La recogida de la manzana en A Estrada, uno de los principales lugares de producción de sidra en Galicia, comienza este año con algunas incertidumbres debido al tiempo. Aunque la primavera auguraba una cosecha abundante, la sequía y las olas de calor de las últimas semanas redujeron las expectativas, tanto en cantidad como en calidad del fruto. A esta amenaza se suma, en algunos casos, la dificultad para reunir trabajadores suficientes para cubrir la campaña.

Cada año, en A Estrada se recogen toneladas de manzanas. / Cedida

«De lo que parecía que iba a ser una campaña excelente, podemos pasar a una mediocre. La falta de lluvia es un poquito preocupante, aunque soy optimista: si llueve un poco, aún se puede salvar la cosecha», señala Víctor Peroja, responsable de la sidra que lleva su apellido, con sede en la parroquia de Agar. Según explica, las altas temperaturas han provocado que muchas manzanas se deshidraten y caigan antes de tiempo: «La fruta no engorda, no coge peso, y el árbol acaba soltándola».

Una visión similar comparte Marisa Diéguez, vocal de la Cooperativa Ullama, que agrupa a decenas de productores de la zona: «Este año también pintaba muy bien, pero hay muchísima sequía y la manzana está cayendo bastante. Necesitamos un poco de lluvia, pero eso no depende de nosotros. Si tocas una rama, cae el fruto».

El impacto no será el mismo para ambos, ya que Sidra Peroja cuenta con unas ocho hectáreas y una producción media de 100.000 kilos por temporada, y Ullama gestiona alrededor de 60 hectáreas repartidas por distintas parroquias de A Estrada. En ambos casos, la mayor parte de la fruta se destina a la elaboración de sidra gallega, un sector que, según Víctor Peroja, «todavía está en expansión». Este reserva un 20% de su producción para sus propios productos y envía el 80% restante a la sidrería Custom Drink, en Chantada, con la que se elaborará la sidra Maeloc. Por otro lado, Marisa Diéguez confirma que «la Cooperativa Ullama dedica el 100% de su manzana a sidra ecológica».

La otra gran diferencia entre ambas explotaciones está en la mano de obra. Peroja asegura que mantendrá estable su cuadrilla de unos quince trabajadores, aunque reconoce que «cada vez es más complicado encontrar gente para trabajar en el campo». La situación, sin embargo, es más delicada para Ullama, donde necesitan más personal, alrededor de 20 personas cada campaña, y no siempre son capaces de cubrir todas las vacantes. «El campo no hay mano de obra. Ni para la manzana, ni para la vendimia, ni para otros sectores. Es un trabajo físico que requiere su esfuerzo, pero no tiene ningún secreto, es recoger las manzanas del suelo que están bien. A nosotros nos da igual que sea hombre o mujer, joven o mayor, lo importante es que tengan ganas de trabajar», explica Diéguez.

Pese a las dificultades, productores y cooperativistas coinciden en que la sidra gallega tiene margen de crecimiento. «La sidra es un producto de toda la vida, pero sigue siendo emergente. A la gente le gusta cuando la prueba, aunque todavía no hay un hábito de consumo como con la cerveza o el vino», apunta Peroja. Su empresa, que lleva 14 años en funcionamiento, cada vez apuesta más por el enoturismo como vía para descubrir lagares de sidra, abriendo sus puertas a visitas guiadas y degustaciones donde los visitantes podrán catar así el producto que saldrá de estas manzanas.