El BNG propone abrir calles para descongestionar el tráfico en A Estrada

El Concello de A Estrada celebró el pasado jueves la comisión de reto demográfico. En ella, el BNG presentó una propuesta para incentivar que más propietarios de viviendas pongan sus pisos en alquiler, facilitando así el acceso a la vivienda. Para ello, planteaban aumentar los impuestos a los grandes propietarios que no tengan sus propiedades en alquiler. Esta propuesta fue sin embargo rechazada por el PP, que prefiere apostar por incentivar el alquiler mediante bonificaciones en el IBI.

El PSOE por su parte criticó las medidas puestas en marcha por el gobierno por el problema de la falta de vivienda. Los socialistas recordaron que el 30% de las 12.000 viviendas que hay en A Estrada están desocupadas y lamentó que las ayudas de la Xunta para que los concellos adquiriesen viviendas antiguas y las reformasen no llegase a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Por otra parte, el BNG planteó también la necesidad de reactivar el PXOM para abrir nuevas calles. Con ello consideran que se generaría más espacio para construir nuevas viviendas y al mismo tiempo permitiría descongestionar el tráfico en el casco urbano estradense, especialmente en la N-640.