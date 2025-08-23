El BNG de Dozón pide un plan municipal contra incendios

El concejal del BNG de Dozón, Miguel Ángel Docasar, defenderá en el próximo pleno una moción en la que pide que se aplique o se elabore un plan de prevención de fuegos forestales en el municipio, conforme marca la Lei de Montes de 2003. Dozón sufrió semanas atrás un incendio que calcinó 400 hectáreas y que llegó a poner en peligro alguna vivienda y la gasolinera del casco urbano de O Castro, así como a algunas casas en las aldeas cercanas de Mizoite, Rebordecovo y Cubelos. El fuego también puso en jaque varias explotaciones en el Alto de San Martiño y afectó además a la zona del tecor con mejor densidad de conejo. Por ello hoy la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunciará en Dozón las medidas de la Xunta para paliar los daños de los incendios en la caza.

Para evitar que vuelvan a repetirse situaciones como ésta, el BNG en su propuesta insta además a la Xunta y al Estado a que, como titulares de la AG-53 y de la N-525, mantengan los márgenes de estos dos viales libres de árboles pirófitas. De hecho, las llamas, el pasado 12 de agosto, llegaron a cruzar tanto la carretera nacional como la autopista. Por lo que se refiere a la labor aún pendiente de la administración municipal, el Bloque insta al ejecutivo que preside Adolfo Campos a que trabaje en un plan ambiental que se centre en la conservación y que incorpore al inventario municipal de bienes todos los caminos tradicionales que sean de titularidad pública. Con esta puesta en valor de dichos caminos, podrían emplearse como herramientas para poder desarrollar «una política ambiental adecuada», señalan desde el Bloque.

Por último, también resulta necesario, desde este partido de la oposición, que se modifique el trabajo de limpiezas de vías y núcleos de población, de modo que se acomete durante el primer semestre del año, «en lugar de esperar a que sean las fiestas parroquiales, que llegan tarde para la época de mayor peligro por incendio», remarca Docasar.

En la moción, el BNG de Dozón explica que a nivel general el 81% de los incendios forestales están causados por la actividad humana, ya sea de forma intencionada o por negligencias o accidentes. Según indica el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, los ecosistemas del sur de Europa están entre los más vulnerables del mundo.