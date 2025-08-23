La Biblioteca Municipal Varela Jácome cuenta con nuevos ejemplares para su catálogo de lectura, incorporados por el Concello de Lalín. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, apunta que «la adquisición de estas novedades editoriales siempre las hacemos teniendo en cuenta tanto las solicitudes de los usuarios como la de los centros educativos ,y también los libros exitosos que salen al mercado».

Los nuevos tomos están disponibles ya al público, dispersados por distintos espacios de la Biblioteca. Blanco explica que es para que «sean más accesibles a los usuarios, que en todo caso, también pueden preguntar por ellos al personal encargado».