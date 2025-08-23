La Biblioteca Municipal Varela Jácome cuenta con nuevos ejemplares

Son adquisiciones del Concello, y ya están disponibles en distintos espacios del local

Libros nuevos en la Biblioteca Municipal de Lalín.

Libros nuevos en la Biblioteca Municipal de Lalín.

REDACCIÓN

Lalín

La Biblioteca Municipal Varela Jácome cuenta con nuevos ejemplares para su catálogo de lectura, incorporados por el Concello de Lalín. La concejala de Cultura, Begoña Blanco, apunta que «la adquisición de estas novedades editoriales siempre las hacemos teniendo en cuenta tanto las solicitudes de los usuarios como la de los centros educativos ,y también los libros exitosos que salen al mercado».

Los nuevos tomos están disponibles ya al público, dispersados por distintos espacios de la Biblioteca. Blanco explica que es para que «sean más accesibles a los usuarios, que en todo caso, también pueden preguntar por ellos al personal encargado».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents