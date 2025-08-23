Una autocaravana que llega al alma

A Jorge Freitas le cuesta definir lo qué es y más cuando cada poco busca una manera de reinvertarse. Es fisioterapeuta, acupuntor, coaching, impulsor de las terapias sanatorias con caballos pero también surfista, ciclista y un apasionado del mundo camper. Hace solo unos años, el estradense se compró una autocaravana Hymer y desde entonces aprovecha cada momento para perderse y entrar en contacto con la naturaleza. Esta doble cara del conocido fisiotepauta se han fusionado este verano en su nuevo proyecto, bautizado como «Van al alma. Terapia sobre ruedas».

La idea es simple, disfrutar de su autocaravana viajando por Galicia y al mismo tiempo ofrecer sus servicios como terapeuta. ¿Es posible? ¿Tiene futuro? Pronto lo sabremos. «De momento es un proyecto piloto. No me lo estoy tomando con mucha seriedad ni con una regularidad pero sí que me apetecía darle una vuelta a la vida y ver a dónde me lleva este camino. Me apetecía moverme y entrar en contacto con la naturaleza. No llevo bien eso de estar 24 horas los siete días de la semana en la clínica», nos explica Freitas.

En la mañana de ayer el estradense cerró su clínica ubicada en la calle Baiuca de A Estrada. Por la tarde le tocaba una terapia con caballos en la finca que tiene acondicionada en Pontevea. Al finalizar, ponía rumbo a San Vicente do Grove con su autocaravana. Hoy, a las diez y media, tenía allí su primera sesión.

Para que esto funcione, Freitas ha tenido que adentrarse en el mundo de las redes sociales, creando un perfil para «Van al alma» en el que va anunciando las fechas de sus próximos viajes. De esta manera, todos los interesados se ponen en contacto con él y reservan sus sesiones allí donde el estradense los cite. «Es como una forma de realizar mi trabajo a domicilio. Trato a mucha gente que tiene dolor, pero no solo físico. En muchos casos se trata de dolores que vienen de conflictos personales. Creo que en todos los años que llevo en esto he ido aprendiendo muchas cosas que me permiten llevar cada situación a mi terreno.», argumenta un hombre conocido por sus métodos poco habituales. No por nada se ganó el sobrenombre de «El brujo», en su años como fisioterapeuta en el Club Deportivo Estradense.

Jugando con el verano

Jorge Freitas sin embargo no quiere marcarse ningún objetivo de cara al futuro en relación a este nuevo proyecto. El estradense admite que está siendo «un viaje bonito», aunque a estas alturas no sabe si continuará o finalizará en pocas semanas. «De momento estoy jugando con el verano. Veremos a dónde me lleva. Estoy abierto a lo que sea. Todo es cuestión de replantearse la vida y lo que uno quiere. Seguiremos explorando», sentencia.