Adjudican obras en la red de saneamiento de A Galiña Azul
Vilariño Esp asume los trabajos por 16.300 euros
REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín adjudica a la empresa Vilariño Esp SLU los trabajos de reconstrucción parcial de la red de saneamiento de la escuela infantil Pontiñas, incluida en la red A Galiña Azul, por un importe de 16.335 euros. La firma dispone de un mes de plazo para acometer los trabajos. El ejecutivo solicitó presupuesto también a otras dos entidades, Cíes Obra Civil SL, que remitió una oferta por 16.399 euros, y GR Construcciones y Proyecto SL, que no envió propuesta.
