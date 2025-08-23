Adjudican obras en la red de saneamiento de A Galiña Azul

El Concello de Lalín adjudica a la empresa Vilariño Esp SLU los trabajos de reconstrucción parcial de la red de saneamiento de la escuela infantil Pontiñas, incluida en la red A Galiña Azul, por un importe de 16.335 euros. La firma dispone de un mes de plazo para acometer los trabajos. El ejecutivo solicitó presupuesto también a otras dos entidades, Cíes Obra Civil SL, que remitió una oferta por 16.399 euros, y GR Construcciones y Proyecto SL, que no envió propuesta.