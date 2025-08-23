Adjudicada la obra de ensanche de los 408 metros de vía rural en Tenorio

Cerdedo-Cotobade adjudicó a la empresa Covsa, S.A. la ejecución de la obra de mejora y ensanche del camino de acceso a Tenorio que va del campo de fútbol hasta el local de la Banda de Música. La actuación, con un presupuesto de 152.546,50 euros, está financiada al amparo del Plan +Provincia de la Diputación y de la AGADER. Permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad en esta vía rural y tendrá un plazo de garantía de 5 años. La longitud del tramo es de 408 metros, y llegará a tener 5 metros de ancho, metro y medio más. El plazo de ejecución será de 3 meses desde la firma del acta.