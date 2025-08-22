Silleda acomete la mejora del asfaltado en las pistas de Xestoso
Silleda acaba de iniciar los trabajos de mejora viaria en la parroquia de Xestoso. La actuación rematará esta semana y afectará a la red viaria que transcurre por el medio de las viviendas de las aldeas de Xestoso, Ríos e Fontelas, así como a las conexiones entre estas localidades. Los trabajos cuentan con un presupuesto superior a los 88.000 euros y son ejecutados por la empresa Taboada y Ramos. Incluyen limpieza de cunetas, riego asfáltico de adherencia y pavimentación con hormigón bituminoso en caliente. La alcaldesa, Paula Fernández Pena visitó las obras, junto a su número dos, Mónica González.
