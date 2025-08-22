Reunión del Campamento no Mar
El Concello de A Estrada organizó un encuentro con las familias de los niños que van a participar en la edición de este año de la iniciativa Campamento no Mar. En esta ocasión el campamento se llevará a cabo en las instalaciones de A Devesa, en Ribadeo. Tendrá lugar desde el 26 de agosto al 4 de septiembre.
