El PSOE reclama el plan de defensa contra incendios
Forno recuerda que Crespo aprobó la iniciativa en 2020 | Quiere saber la cifra de depósitos de agua
REDACCIÓN
El PSOE de Lalín requiere información sobre el plan municipal de prevención y defensa contra incendios «que el gobierno de Crespo lleva años anunciando que está en elaboración». La portavoz socialista, Alba Forno, recuerda que en 2020 dentro del Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostibles (Paces), se incluía la línea de actuación para elaborar dicho plan contra fuegos forestales. «Pero aún no consta que el gobierno local lo presentase y tampoco está a disposición de la ciudadanía en el sitio web, por eso preguntaremos en qué punto se encuentra su creación».
El PSOE también interpela al ejecutivo que encabeza José Crespo para saber si mantuvo contactos con el distrito forestal 16 para elaborar este documento y para conocer con exactitud cuántos depósitos de agua están habilitados y geolocalizados en todo el municipio.
