El PSOE critica las nuevas medidas «cosméticas» en la recogida de basuras

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis López Bueno, reaccionó a la medida de agrupar en islas de reciclaje los contenedores del casco urbano y la tachó de «cosmética», a la vez que la ve como una actuación «que no resuelve ninguno de los problemas del servicio».

Manifestó que agrupar contenedores «seguro que le hace la recogida más cómoda al personal», pero duda que eso «tenga algún impacto real sobre el servicio que se les da a los vecinos y vecinas».

El líder socialista echa en falta explicaciones sobre el nuevo contrato de la recogida de basura: «¿Va a ser más barato que el sistema actual, tal y como había prometido el gobierno el día que subió el IBI? ¿Se van a mejorar las frecuencias de recogida en las parroquias? ¿Van a subir la tasa por el servicio de recogida? Todo son preguntas sin respuesta», manifestó López Bueno.

También indicó que le parece bien ampliar la red de contenedores amarillos en las parroquias, pero «hay que reponer muchos otros que están destrozados» y advirtió que «por mucho que se incremente la red, si las frecuencias continúan siendo insuficientes, estaremos igual de mal y seguiremos viendo contenedores rebosando todas las semanas».

Mostró su preocupación por la recogida de voluminosos, ya que se están dando plazos larguísimos, y también explicó que no se está realizando la retirada de vertidos en numerosas parroquias, y advierte que «es competencia municipal y, además, el gobierno es plenamente consciente de la localización de esos vertederos».