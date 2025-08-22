Manuel Fernández vuelve a estar al frente de Xuncoga

Xuncoga, la cooperativa de segundo grado que incluye otras siete entidades dezanas, ya cuenta con nuevo presidente: Manuel Fernández, de Gandeiros do Deza, y quien ya estuvo al frente de la entidad entre 2018 y 2020. Fernández recalcó ayer que cooperativas que integran Xuncoga se ponen a disposición de la Xunta «para colaborar con las administraciones en los daños que ha padecido el sector agroganadero» en la oleada de incendios que aún continúa por tierras ourensanas y que ha atacado a Dozón y Agolada, en la comarca. Fernández hace hincapié, por ora parte, en su amplia experiencia y conocimiento del sector primario, puesto que además fue concejal de Actividade Agraria en Lalín durante 12 años.