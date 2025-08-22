La lotería de Navidad, el souvenir estival

Desde principios de julio, ya se pueden comprar décimos para la lotería de Navidad. Y uno pensará, ¿por qué? Si es verano y para que lleguen las vacaciones de invierno aún queda un montón. Pues aparentemente, las ventas de este tipo de lotería en estos meses es más común de lo que uno puede pensar. Los comerciantes en los puntos oficiales de venta tienen claro cuál es el perfil del comprador, turistas y gente de visita que quieren llevarse un recuerdo de sus vacaciones. Coinciden en que las ventas en meses estivales las realizan las personas que están de paso y compran varios décimos para repartir en familia.

«Este año está siendo más o menos como otros años, hay un goteo constante de compradores» explica Gustavo Pousa, del punto de venta silledense en la rúa Progreso. Aunque en Deza, y en toda España, el pico de ventas se realiza en los meses de noviembre y diciembre, los meses de verano también tienen sus compradores. En el Café Bar lago, otro punto local, notan mejoras este verano. «Vendemos para turistas y familias emigrantes que están de vacaciones. La gente de aquí espera hasta los meses de invierno», comenta Carmen Castro. Los décimos son para regalar, y por donde pasan van comprando.

Los propietarios y trabajadores de estos locales dezanos coinciden en que siempre -o por lo menos, en la mayor parte de los casos- se compran varios billetes para repartir entre familiares. «Adquieren entre tres y cuatro décimos, pero siempre hay de todo, los que compran uno o más», aclara Santiago Fernández. En su local, un punto de venta de lotería en la Praza da Marina de Lalín, además de acercarse turistas, ven a muchos peregrinos interesados en la lotería navideña.

Terminaciones favoritas

Aunque existen diversas opiniones al respecto, parece que hay números que resultan más atractivos para los compradores. Fernández de Lalín nota que son populares los décimos terminados en 5, 7 y en 9. «Son números bonitos que siempre atraen la atención del comprador cuando los ven en la ventanilla», comenta.

«A veces la gente les gusta llevarse los décimos de los lugares por los que pasan, pero también muchas veces se fijan en algún número que es solo local y vienen a comprarlo», explica Ángeles Bahamonde. En el local de A Estrada, en rúa Calvo Soutelo, comentan que se acercan muchas personas solicitando números que terminen en 13, pero aclara que «aunque es muy popular, también es complicado de conseguir».

En la localidad cuentan con números propios que resultan un gran atractivo: 25.148, 20. 928, 29.153, y por último el 94.240, el del Concello, que es un número que si toca el premio es íntegramente para A Estrada.