Llenar el depósito en la operación retorno: hasta 10 euros menos según la gasolinera

A principios de julio, la Dirección General de Tráfico puso en marcha la operación salida de vacaciones, y a finales de este mes, entre el 29 y el 31, tendrá lugar la operación retorno. En estos 60 días se calculan más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido por todo el territorio estatal y hay determinadas fechas, como los pasados puentes del 25 de julio y del 15 de agosto, donde el carburante eleva su precio porque aumentan también las escapadas a zonas turísticas.

Este verano, el precio del gasóleo y de la gasolina es sutilmente inferior al del estío pasado. En 2024 el máximo alcanzó los 1,554 euros por litro en gasóleo A habitual en la estación de Galp de la AP-53, en Silleda, y marcó los 1,689 en gasolina de 95 octanos en la de Valcarce, en Rodeiro, mientras que esta semana, la web Geoportal gasolineras cifraba un tope del precio del gasoil en 1,509 en la citada gasolinera de la autopista y de 1,549 también en la de Valcarce en Rodeiro.

Supongamos que queremos llenar el tanque de gasóleo: este año, en la misma estación, nos sale 4 céntimos más barato cada litro, de modo que repostar 50 litros cuesta, como mucho, 75,45 euros, mientras que el pasado verano llegaba a los 77,2. Son solo dos euros de ahorro, que aumentan a 4 si hablamos de un tanque, también de 50 litros, de gasolina de 95 octanos: el año pasado suponía un gasto, como mucho, de 84,45 euros, y este agosto está en los 77,45, es decir, vale 7 euros menos.

¿Por qué varía el precio del combustible de un año a otro? Por cuestiones como la demanda global o el precio del crudo Brent, que es el petróleo liviano que suele emplearse para la producción de gasolina. Y hay otras cuestiones de carácter más interno, como disponer o no de personal en esa gasolinera o su ubicación al pie de una carretera muy transitada, las que explican por qué, dentro de una misma comarca, las estaciones de servicio tengan precios tan diferentes.

Por eso, durante esta segunda mitad de agosto, llenar el depósito según en qué surtidor puede suponer hasta 10 euros de diferencia. En gasóleo A habitual, se nota el desembarco de Plenergy, la marca de Plenoil, en tierras trasdezanas. Su estación de autoservicio en Silleda, en la carretera que conduce a Cachafeiro y casi en la entrada del casco urbano, marca un precio del gasóleo de 1,307 euros (es decir, 65,3 para un depósito lleno), por debajo incluso de otra estación que funciona sin personal, la de SBC en la carretera que comunica A Estrada con Pontevea y Santiago de Compostela, a 1,329 euros el litro de gasóleo. Son cifras similares a las que pueden manejar los surtidores de cooperativas como la de Campodeza en Gresande, o la de O Rodo, en Rodeiro. Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué las cooperativas agroganaderas pueden ofrecer precios tan competitivos? Porque además de ser también automáticas, reducen sus márgenes de beneficio y compran grandes volúmenes de combustible, por lo que se les reduce el precio en origen.

También ayuda a captar clientes el hecho de funcionar como una estación libre de cualquier marca, como la de Camanzo, en Vila de Cruces. Antaño funcionaba también con bandera blanca la de A Bandeira (ahora es de Cepsa), y este sistema le permite a la estación cruceña negociar la compra de combustible con distintas distribuidoras a la vez. También hay que decirlo: al cesar la actividad de la cercana estación de servicio de Gres, la de Camanzo aumenta su clientela y, por tanto, puede subir también sus márgenes de beneficio.

Variaciones en una marca

Vemos que la diferencia en gasóleo, entre la gasolinera más cara, Galp, en Silleda (1,509 euros por litro) y la más barata, Plenergy (1,307), es de 20 céntimos por litro, o, lo que es lo mismo, de 10 euros al llenar el depósito. La diferencia es sutilmente inferior si hablamos de gasolina de 95 octanos: el precio más alto vuelve a estar, como dijimos, en la estación del casco urbano de Rodeiro, a 1,549 euros, mientras que la más competitiva se ubica en el surtido de SBC en A Estrada, a 1,389, es decir a 16 céntimos por litro menos. Podemos ahorrarnos, entonces, hasta 8 euros al llenar el tanque.

Como último apunte, la misma distribuidora puede variar también sus precios según la ubicación de sus gasolineras: Cepsa, por ejemplo, tiene precios más elevados en Vilatuxe que en A Bandeira, al tener menos competidores en el entorno.