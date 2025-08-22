Lalín activa un programa solidario con las personas afectadas por incendios

El Concello de Lalín pone en marcha un programa para canalizar y coordinar «el sentimiento solidario que están mostrando nuestros vecinos y vecinas con las personas afectadas por los fuegos forestales», según indica el edil de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, responsable además de Protección Civil y Policía Local. El programa está operativo desde este jueves y se gestiona a través de Protección Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Areán añade que el ejecutivo local tiene constancia «del interés, por parte de vecinos, en ayudar, ya sea mediante donativos o echando una mano en las tareas relacionadas con los fuegos forestales. Por eso habilitamos un punto donde escuchar a estas personas voluntarias, ofreciéndoles información precisa sobre lo que se precisa «y ante la sobreinformación que se está produciendo, muchas veces poco fiable». Este punto queda instalado en la base de Protección Civil, en el campo de la feira de ganado, al lado del Lalín Arena.

La intención es que este programa perdure en el tiempo y pase a formar parte del voluntariado de protección Civil y del Plan de Emerxencias del propio Concello, «de modo que cuando sea necesario para cualquier emergencia futura se active y podamos actuar de forma automática, echando mano de los donativos o del capital humano», indica el concejal.

Esta cooperación está abierta a vecinos que deseen colaborar, pero también a empresas, cooperativas y ganaderos particulares. Quien quiera ayudar puede hacerlo a través de donativos o de capital personal, poniéndose a disposición de Emerxencias o de los voluntarios de Protección Civil. Areán apostilla que «también pretendemos llegar a empresas que dispongan de maquinaria o que presten servicios que puedan ser útiles en algún momento». Las personas que deseen aportar alimento para el ganado –en Dozón, por ejemplo, una ganadería perdió prácticamente todas sus reservas de hierba seca para el invierno– también pueden acercarse a este punto informativo. Areán recuerda, en este punto, que la ayuda de los ganaderos con sus cisternas fue clave para controlar este fuego y el de O Sexo, en Agolada.

Balance

El edil hace además un balance del trabajo del dispositivo de emergencias desde el inicio de la temporada de incendios. El dispositivo de emergencias está conformado por Protección Civil; el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES); Policía Local; Agrupación Voluntaria de Protección Civil y la Brigada Municipal.

Equipos del servicio de emergencias de Lalín, en el incendio de O Sexo. / Cedida

«Desde el primer momento los equipos estuvieron atentos y dispuestos a actuar en los incendios que fueron surgiendo en nuestro municipio y en los limítrofes», apunta Pablo Areán. Por eso, apostilla, este contingente fue de los primeros en llegar a los mencionados incendios de O Castro, en Dozón, y el de O Sexo. En el caso del de Dozón, acaecido el día 12, Lalín desplazó cuatro camiones motobomba y un todoterreno, además de personal del GES, Protección Civil y la brigada local contra incendios. En el de O Sexo, que comenzó el día 15, Lalín colaboró con dos motobombas, dos todoterrenos y, además del personal presente en O Castro, se movilizó a la agrupación de voluntarios en laboral de ayuda logística, de vigilancia de la zona perimetral y de vigilancia en la extinción de pequeños focos, así como para el apoyo de las necesidades de los vecinos, hasta muy entrada la madrugada.

Sin fuegos ni barbacoas

La brigada municipal lalinense colaboró además, desde mediados de julio, en la extinción de otros tres fuegos forestales en Dozón (el 15 de julio en Maceira, el 8 de agosto en Diz, el 9 en la revisión de este y el 19 en Bidueiros), así como en el de O Salto, en Rodeiro, el 28 de julio; dos más en Agolada (el 29 del mes pasado en Artoño y el 3 de agosto en Berredo) y uno en Dúas Igrexas, en Forcarei, también ese 3 de agosto. Completan el listado de intervenciones un fuego en Siador, el día 3, y una alarma en otra parroquia de Silleda, Piñeiro, el 9; así como un fuego el día 10 en O Souto, en A Estrada, en una jornada en la que también hubo que vigilar el Alto do Candán. Areán menciona además la colaboración para frenar las llamas en Val do Boi y en Vilatuxe, «que fueron los de mayor envergadura», así como en otros focos menores.

Por último, el Concello recuerda que continúan prohibidos los fuegos de artificio y cualquier actividad pirotécnica, así como las barbacoas o tirar colillas de cigarro encendidas en el monte.