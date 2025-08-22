Lalín acoge una protesta por la política forestal de la Xunta

Lalín acoge una protesta por la política forestal de la Xunta | BERNABÉ

El BNG de Lalín se unió a la convocatorio de la plataforma Por un Monte Galego con Futuro. Estaban previstas manifestaciones por toda la Galicia, unas protestas bajo la frase «la política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas». En Deza, fue el único municipio en el que se convocó la concentración. Leyeron el manifiesto Celso Sanmartín y la exconcejala del BNG de Dozón, Mar Vila.

